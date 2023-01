Michelle Hunziker soffia 46 candeline: la sorpresa delle figlie

Michelle Hunziker spegne oggi 46 candeline . Un dolcissimo risveglio quello della conduttrice che ha ricevuto il primo regalo direttamente dalle figlie Sole e Celeste, nate dalla precedente relazione con Tomaso Trussardi: le piccole, di 7 e 9 anni, si sono svegliate presto per preparar e una piccola sorpresa alla loro mamma.

Risveglio dolcissimo stamattina per Michelle Hunziker.

I primi auguri sono arrivati in casa da parte delle figlie Sole e Celeste, che l'hanno sorpresa con un piccolo panettone pieno di candeline da spegnere. "Che bel risveglio" scrive la conduttrice tra le storie Instagram, commossa dall'amore delle sue bambine

Gli auguri di Aurora

Poco dopo, sui social, è stata la volta di Aurora, a travolgere la mamma con i suoi auguri. Aurora, la primogentita - nata dalla relazione con Eros Ramazzotti - pubblica alcune vecchie foto, quando lei era una bambina e sua madre giovanissima.



"Buon compleanno alla mia regina. Quante avventure ci aspettano ancora" scrive Auri, che tra poco regalerà alla conduttrice la gioia di diventare nonna. "Una vita insieme" le ricorda ancora tra le storie, con un altro scatto amarcord, poi svela un inedito aneddoto: "La sera prima che nascesse Michelle Hunziker mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè".

Il silenzio di Tomaso Trussardi

Nessun messaggio (almeno pubblico) da parte di Tomaso Trussardi, che in passato aveva sempre regalato compleanni da sogno a sua moglie. Il ritorno di fiamma tra i due - che hanno annunciato la separazione un anno fa, proprio pochi giorni prima il 45esimo compleanno di lei - si è spento in meno di qualche mese, anche se a Natale sono stati comunque insieme, in famiglia. Tra loro è rimasto un rapporto di grande affetto, ma di tornare insieme non se ne parla. Per Michelle questo è il secondo compleanno da single che nonostante abbia spento oggi 46 candeline si mostra più in forma che mai.