Michelle Hunziker torna a condurre "Striscia", al fianco di Gerry Scotti

Michelle Hunziker torna nello studio di "Striscia la notizia". La conduttrice elvetica dal prossimo 21 marzo sarà al timone del tg satirico in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 20.35. Al fianco della showgirl, reduce dal successo nel programma "Michelle Hunziker" sulla rete ammiraglia Mediaset, ci sarà per il settimo anno il confermato Gerry Scotti.

La scorsa settimana "Striscia" ha avuto come conduttori lo stesso Scotti, affiancato da Lorella Cuccarini che a sua volta aveva preso il posto della comica Valeria Graci. La coppia composta dal conduttore di "Caduta libera", in onda la domenica con "Lo Show dei Record", e dalla Hunziker rimarrà in onda su Canale 5 fino alll'ultima puntata della edizione numero trentaquattro del telegiornale satirico di Antonio Ricci.

Per la Hunziker arriva la diciottesima edizione consecutiva, la settima con Scotti. I due hanno esordito come coppia nella stagione 2015-2016 e hanno condotto insieme 210 puntate.