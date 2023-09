Mick Jagger a Catania, al Castello Ursino e all’Ostello

Catania - "Enjoyed spending some time in Italy recently!": Di recente mi è piaciuto passare un po’ di tempo in Italia!. Così Mick Jagger ha commentato le foto scattate a Catania pubblicate sulle sue pagina social. Il frontman dei Rolling Stones si è fotografato davanti al Castello Ursino e anche in posa davanti all’Ostello. Con un cappello nero in testa, in piedi davanti a un locale, sotto un murales in piazza Currò.

Prima della tappa nel capoluogo etneo, Mick Jagger era stato anche a Siracusa. Vive ormai in Sicilia dal primo lockdown, a casa di amici nelle campagne di Noto.