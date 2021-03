Mick Jagger al Duomo di Monreale, chiede di far suonare l'organo

Monreale - Mick Jagger è stato in visita a Monreale, oggi, in compagnia della principessa Vittoria Alliata, per scoprire il Duomo. Jagger è rimasto affascinato dall'organo del Duomo, costruito da Ruffatti di Padova tra il 1957 e il 1967, l'unico in Europa a 6 tastiere, di 61 note ciascuna. Il cantante dei Rolling Stones si è avvicinato e ha chiesto di poterlo sentire suonare dall'organista. Un giro in Cattedrale, poi la firma sul libro della diocesi di Monreale come ospite illustre. Infine i saluti.

Il frontman dei Rolling Stones ha dormito a Palermo, forse a Palazzo Alliata. Da più di sei mesi vive nelle campagne di Noto, dove si è trasferito.