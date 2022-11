Mick Jagger fra Modica, Noto e Siracusa. FOTO

Modica - E' tornato a vivere nelle campagne fra Modica e Noto Mick Jagger. E in questi giorni ha mostrato al mondo la bellezza di Siracusa. Una masseria nella campagna incuneata fra Modica, Palazzolo Acreide e Noto è stato il sue buen retiro per un anno nel 2021

Un cestino in mano mentre raccoglie un frutto, in posa con un tramonto sul mare alle spalle e al Teatro Greco del Parco Archeologico Neapolis. Sorridente e rilassato Mick Jagger posta sui social le foto della sua vacanza in Sicilia in questi giorni. «Relax in Italia, dopo del tempo passato a scrivere canzoni», spiega il frontman dei Rolling Stones nel post, confermando dunque che c'è nuova musica all’orizzonte. La band sta ultimando le canzoni del nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, morto l’anno scorso. Non è la prima volta che Jagger sceglie l’Italia e la Sicilia per le sue vacanze: già fra il 2020 e il 2021 aveva trascorso un periodo di vacanza nelle campagne del Val di Noto, decidendo anche di acquistare casa a Portopalo di Capo Passero, borgo in provincia di Siracusa, circostanza che poi fu però smentita.