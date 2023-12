Mick Jagger in maniche corte a dicembre a Siracusa

Siracusa - Che sia tornato, nella casa degli amici che abitano tra Noto, Palazzolo Acreide e Frigintini di Modica, non vi è dubbio. Ma le foto che pubblica risalgono a mesi e stagioni diverse.

Hanno fatto in poche ore il giro del web le foto postate da Mick Jagger sui suoi canali social. Il leader dei Rolling Stones si mostra tra scorci di Noto e del centro storico di Siracusa, ma anche al Castello Eurialo e alle Mura Dionigiane. E poi anche mostra una simpatica foto a bordo di un peschereccio ormeggiato in Darsena in Ortigia. La didascalia recita “faccio una pausa in Italia e scrivo un pò”. Fan in visibilio, subito migliaia di like e condivisioni. Tra i commenti, in tanti localizzano Jagger e scrivono “Siracusa”. Le foto, in realtà, risalgono al settembre scorso, data dell’ultima visita “nota” del rocker a Siracusa. In uno scatto lo si vede infatti in maniche corte; poi con una camicia e ancora cappotto e sciarpa. Segno che potrebbe trattarsi di foto realizzate in tempi diversi.