Mick Jagger in Sicilia fa una foto col gatto

Noto - Foto con gatto per Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones che dalla scorsa estate si è trasferito nel Val di Noto. Il gatto si chiama Nero e vive col cantante nella tenuta siciliana, insieme alla moglie di questi e al figlio piccolo, di quattro anni.

Mick si è fatto fotografare con la sua chitarra, scrivendo "Say hi to Nero, he's a little camera shy" cioè: "Salutate Nero, è un po' timido davanti alla macchina fotografica". Fra i commenti quello di Lucas Jagger, il figlio ventunenne di Mick che vive a New York: "I miss Nero", "Mi manca Nero". Ovvero il gatto che papà si è portato in Sicilia.