Mick Jagger: in Italia dopo un po' di tempo per scrivere canzoni

Mick Jagger: Relax in Italia dopo un po' di tempo per scrivere canzoni questo è quello che ha scritto il leadere del Rolling Stones a corredo delle foto scattate in Sicilia sul suo profilo Instagrama. Sir Michael Philip Jagger, detto Mick (Dartford, 26 luglio 1943) è tornato ancora una volta in Italia, ed ha scelto la Sicilia, in particolar modo Siracusa per concedersi qualche giorno di relax in queste meravigliose giornate di sole e temperature miti che solo la Sicilia sa regalarci a Novembre.





Il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, affascinato dalla Sicilia

“Relaxing in Italy, after some songwriting time” ha scritto il frontman dei Rolling Stones sul suo profilo Instagram e sulla sua pagina Facebook

La rockstar, prima del tramonto, ha voluto visitare il Teatro greco e l’Orecchio di Dionisio ma ci sono altre immagini, tra cui una che lo ritrae al Porto grande di Siracusa.

Mick Jagger, qualche tempo fa ha comprato casa a Portopalo di Capo Passero e non è la sua prima visita in Sicilia.

Qui sta scrivendo le canzoni in vista del nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, morto nel 2021.



E poi, un’altra foto scattata in una azienda agricola mentre raccoglie un’arancia, una delle icone della Sicilia nel mondo.

Fondatore e frontman dei Rolling Stones, è considerato una delle personalità più influenti della musica rock.

Nel 2008 è stato posizionato al 16º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone