Migliorano le condizioni di Nanni Moretti, i medici: “Sta benone”

Roma - Paura per Nanni Moretti, colpito ieri da un infarto e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Il regista, 71 anni, è arrivato al pronto soccorso ieri nel tardo pomeriggio, pare con mezzi propri e non in ambulanza. È stato subito soccorso, stabilizzato e sottoposto a un intervento durato oltre un’ora e mezza a opera del cardiologo Marco Stefano Nazzaro e l’equipe del San Camillo. Attualmente è ricoverato nell’unità di terapia intensiva, dove resta in osservazione. I medici però sono ottimisti e fanno sapere che le sue condizioni di salute «migliorano» e ora «sta benone». La prognosi è riservata, le condizioni sono stabili e la situazione già nella tarda serata di ieri non era giudicata drammatica.

News Correlate Nanni Moretti ricoverato per un infarto al san Camillo di Roma

Non è la prima volta che il regista di Ecce Bombo e Palombella rossa, Caro Diario, accusa problemi cardiaci. Era già stato colpito da infarto il primo ottobre dello scorso anno e sottoposto a un’angioplastica: in quell’occasione era stato lui stesso ad annunciarlo con un video registrato proprio dall’ospedale e trasmesso al Cinema Vittoria di Napoli dove avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del film da lui prodotto, Vittoria (diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman). Ovviamente era assente ma aveva deciso così di dare la notizia e rassicurare il pubblico: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio e tornerò presto». Moretti aveva già fatto i conti con due tumori. Il primo a inizio Anni 90, un linfoma di Hodgkin, raccontato dal regista in un episodio di Caro Diario (1993). La notizia di un altro tumore («da un’altra parte» disse senza aggiungere dettagli) venne data a sorpresa sempre da Moretti alla Festa del cinema di Roma nel 2017, quando il peggio era passato. Raccontò della radioterapia e terminò l’incontro mostrando i muscoli in segno di vittoria.