Mike Jagger ha comprato casa nel sudest siciliano

Portopalo di Capo Passero - Like a Rolling Stones. Mike Jagger ha comprato casa in Sicilia. La notizia è di Ragusanews. Dopo aver peregrinato fra Noto, Scicli, Marzamemi, ha deciso di comprare casa a Portopalo di Capo Passero, vista mare. Il frontman dei Rolling Stones da un anno è ospite di alcuni amici nelle campagne tra Modica, Palazzolo Acreide e Noto.

Lo scorso 27 gennaio fece una lunga passeggiata solitaria in via Mormina Penna a Scicli, guardato a vista da due guardie del corpo, e ancor prima in ottobre aveva fatto la sua apparizione al ristorante la Cialoma di Marzamemi. Ora ha comprato casa per risiedere stabilmente nel sudest. Pare che quando abbia visto l'abitazione abbia esclamato: "Questa la voglio comprare!". E così è stato.

E intanto si apprende che lo scorso inverno, in dciembre, Mick ha voluto visitare le Saline di Priolo e i sentieri dell’area protetta e della Penisola di Magnisi. Alla ricerca dei fenicotteri. In gallery la foto della sua visita alle saline.