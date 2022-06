Scicli - Si è fermato al chiosco della Fontana, poi ha preso una piazza al taglio da Shalari, in via Mormina Penna, e infine si è diretto in piazza Italia e al quartiere San bartolomeo Stefano Pioli, allenatore del Milan campione d'Italia. Con lui Giacomo Murelli, il suo secondo in panchina.

Nella foto, Stefano Pioli nel centro storico Unesco di Scicli, via Mormina Penna, con Carmelo Savà.