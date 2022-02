Milano Fashion Week 2022: ecco il calendario

E' cominciata ieri la New York Fashion Week, la prima tappa del mese delle sfilate per l'autunno/inverno 2022/2023. Per la Milano Fashion Week si deve aspettare il 22 febbraio. Proseguirà fino al 28 febbraio. L'emergenza da Covid-19 ha reso necessaria la trasmissione di tutte le sfilate sulla piattaforma ufficiale di Camera della Moda, la Milano Digital Fashion Week. Anche ora che le sfilate e le presentazioni sono per la maggior parte di nuovo in presenza (solo un mese fa in occasione delle collezioni uomo la situazione era ben diversa), Camera della Moda mantiene disponibile la fruizione dei contenuti in streaming. Restano attivissimi i canali di TikTok e Instagram dell'associazione, mentre Urban Vision trasmetterà i contenuti su maxischermo in Corso Vittorio Emanuele a Milano. La visione in Cina sarà permessa grazie a Tencent.



Marco Rambaldi, SS22



Si presenta una Milano Fashion Week molto intensa, con tutti i grandi nomi che sfilano in presenza, con pubblico limitato (ma ormai ci siamo abituati), e qualche novità molto interessante. Prima fra tutte il mecenatismo di Valentino con Marco Rambaldi, giovane brand fondato dall'omonimo designer bolognese, la cui sfilata verrà ospitata sui canali social del marchio romano. Un'operazione bellissima e importante: non è scontato che un brand internazionale della portata di Valentino supporti e faccia da cassa di risonanza a un altro brand italiano con molti meno zeri nel fatturato. Non a caso dietro a questa strategia c'è Pier Paolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, che ancora una volta ha dimostrato intelligenza e sensibilità, ma soprattutto desiderio e urgenza di unire le forze.



Gucci, Love Parade



Grande ritorno all'interno del calendario per Gucci che sfilerà il 25 febbraio nel suo Head Quarter di Via Mecenate a Milano. Ci sono tutti e tutti in presenza: Fendi e Alberta Ferretti il 23 febbraio, Prada e Moschino il 24, Missoni, Etro e Versace il 25, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta il 26 e, ancora, Giorgio Armani il 27 febbraio, nuovamente in presenza dopo la rinuncia alla sfilata fisica per la collezione uomo di gennaio 2022. Nello specifico, è molto atteso il debutto di Matthieu Blazy alla guida di Bottega Veneta dopo l'uscita improvvisa di Daniel Lee.



Elodie in Andreadamo



Tra i nuovi debutti in calendario ci sono Ambush, AC9, Andreadamo e Ferrari. Da segnalare anche gli eventi collaterali al calendario per gli addetti al settore: il 27 febbraio in Triennale Milano verrà proiettato il documentario dedicato a Elio Fiorucci, "Free Spirit", diretto da Andrea Servi e Swan Bergman, mentre l'Università Bocconi ospiterà i Bulgari B.Zero1 Avrona Awards, per premiare le donne leader della futura generazione. Il calendario completo lo trovate sul sito ufficiale di Camera della Moda Italiana o cliccando qui.