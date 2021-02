Milano Fashion Week: calendario sfilate

L’altro ieri, il 23 febbraio, è iniziata la settimana della moda di Milano. Per quanto possa sembrare surreale, è passato già moltissimo tempo da quando l’anno scorso, durante il più importante appuntamento della moda italiana, la Milano Fashion Week, grandi stilisti come Giorgio Armani e Laura Biagiotti si sono ritrovati a dover fronteggiare le conseguenze del covid e organizzare eventi a porte chiuse, nonostante la pandemia non fosse ancora stata dichiarata ufficialmente.

Eppure, eccoci di nuovo qui, un anno dopo in cui, contro ogni pronostico e possibilità, le presentazioni e gli show delle case di moda proseguono col solito ritmo incessante. Più o meno.

Sì, perché il calendario della moda non demorde, passando da New York e Londra, prende una piccola pausa a Milano e si ferma a Parigi, ma quest’anno particolare richiede un’andatura altrettanto particolare. L’edizione della settimana della moda 2021, infatti, sarà un evento interamente digitale, visibile, pensate, dalla tranquillità del nostro salotto – per questa volta, insomma, finiamo tutti in prima fila alle sfilate più cool – prendendo comodamente nota di tutti i trend per quando finalmente usciremo dalle nostre case e da questo stato di perenne ibernazione. Prima o poi, dopotutto, dovremo pur indossare qualcosa che non sia una tuta!

Milano Fashion Week: le sfilate più attese

Nonostante l’attenzione generale che si dà alla moda, se non si contano i mercati cinesi, sia calata negli ultimi tempi, anche quest’anno gli stilisti, i direttori creativi e chiunque lavori nel campo si sono rimboccati le maniche cercando di trovare soluzioni innovative e sempre interessanti, in modo da lasciarci sempre a bocca aperta e regalarci emozioni nonostante il periodo che stiamo vivendo tutti.

Dunque, le date ufficiali dell’attesissima Milano Fashion Week di quest’anno vanno dal 23 febbraio al 1° marzo 2021 e prevede 140 appuntamenti: ben 68 sfilate, di cui solo due in presenza, 65 presentazioni e 7 eventi, tutto seguendo rigorosamente le regole anti-Covid. Insomma, un calendario sfilate ricco di impegni, quello di Milano.

Sarà Urban Vision a diffondere i video di tutte le sfilate e degli eventi secondari della Milano Fashion Week di febbraio 2021, tramite dei maxischermi posizionati in diversi punti della città di Milano. L’evento, comunque, si può seguire da tutto il mondo sul loro sito ufficiale.

Quest’anno, per la Milano Digital Fashion Week sarà Missoni ad aprire le danze con il primo evento da poter seguire in streaming, seguito poi da Alberta Ferretti, Fendi - con il debutto nel prêt-à-porter di Kim Jones – per poi proseguire con Prada, Etro, Sportmax, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo e Dolce&Gabbana.

Tra i nomi più importanti, spicca quello di Valentino, la maison ha infatti annunciato che la sfilata Valentino Act Collection verrà presentata su piattaforma digitale il 1° marzo alle ore 14, al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Una scelta molto empatica nei confronti dello stato di difficoltà in cui si trovano tutte le attività culturali a causa della pandemia in corso.

Tra le passerelle più scenografiche ci sarà sicuramente quella di Antonio Marras, presentata con un cortometraggio girato in Sardegna, nel sito archeologico di Su Nuraxi a Barumini, uno dei 55 siti Unesco italiani.

Fuori dal calendario ufficiale di CNMI troviamo, invece, Versace, che annuncia la presentazione della collezione autunno inverno 2021 con una sfilata digitale prevista per il prossimo 5 marzo.

Le novità in calendario

Tra le new entry che sfileranno in passerella quest’anno troviamo per la prima volta nomi come quello di Brunello Cucinelli, la cui sfilata sarà in diretta da Solomeo.

Nel calendario sono presenti anche Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò, Onitsuka Tiger, Del Core, Fabio Quaranta, Münn, Dima Leu, Budapest Select, Alessandro Vigilante, CHB e Giuseppe Buccinnà.

Apertura nel linguaggio del cinema

Anche se, almeno per quest’anno, mancano certamente occasioni mondane tipiche del mood milanese durante la settimana della moda, Camera Moda ha deciso di inaugurare la FW in maniera digitale presentando, la mattina del 24 febbraio, un omaggio a Beppe Modenese, ovvero il presidente onorario di Camera nazionale della moda italiana, scomparso il 21 novembre 2020, per poi dare spazio alla rassegna digitale “WE ARE MADE IN ITALY - The Fab Five Bridge Builders”, progetto pensato dai designer Stella Jean, Edward Buchanan, Michelle Francine Ngonmo insieme al gruppo di lavoro di Camera della Moda Italiana “Black Lives Matter in Italian Fashion”, che ha l’intento di mettere in luce valori come quello dell’inclusione, della memoria e della multiculturalità, celebrandoli con le sfilate di cinque stilisti emergenti provenienti da diverse parti dell’Africa, in modo da sensibilizzare su questi temi, specie per tutti gli eventi che hanno segnato negativamente l’anno precedente. Il tutto coronato da un finale progettato con CNMI MEETS CLUB DOMANI, evento in onda sul profilo Instagram della Camera dalle 21.

Calendario della Milano Fashion Week A/I 21-22

Di sotto sono elencati le sfilate della Milano Fashion Week Febbraio 2021.

Mercoledì 24 febbraio

10:00 Tributo a Beppe Modenese

10:15 We Are Made In Italy (Black Lives Matter in italian fashion)

11:00 Missoni

11:30 Simona Marziali

12:00 Calcaterra

12:30 Giuseppe Buccinnà

13:00 Alberta Ferretti

14:00 Fendi

15:00 N°21

15:30 Del Core (live)

16:00 Brunello Cucinelli

17:00 Fabio Quaranta

18:00 Human Poetics by Polimoda

Giovedì 25 febbraio

10:00 Max Mara

10:30 Genny

11:00 Blumarine

11:30 Vien

12:00 Andrea Pompilio

13:00 Dima Leu

14:00 Prada

15:00 Moschino

16:00 Emporio Armani

17:00 Luisa Beccaria

18:00 Daniela Gregis

20:00 GCDS

Venerdì 26 febbraio

09:30 Marni (digital breakfast)

10:00 Marco Rambaldi

10:30 Münn

11:00 Budapest Select

12:00 Antonio Marras

12:30 Act N°1

13:00 Vivetta

13:30 Marni

14:00 Etro

15:00 Tod's

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Alessandro Vigilante

18:30 Marni (digital dinner)

Sabato 27 febbraio

10:00 Sportmax

10:30 Gabriele Colangelo

11:00 Onitsuka Tiger

11:30 Alessandro Dell'Acqua X Elena Mirò

12:00 Giorgio Armani

13:00 Ermanno Scervino

14:00 Salvatore Ferragamo

15:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

15:30 Luisa Beccaria

16:00 Cividini

17:00 Annakiki

18:00 Laura Biagiotti

Domenica 28 febbraio

10:00 Shuting Qiu

10:30 MM6 Maison Margiela

11:00 DSquared2

12:00 Drome

13:00 Fila

14:00 Sunnei

15:00 Emilio Pucci

16:00 Alexandra Moura

16:30 Gilberto Calzolari

17:00 CHB

18:00 Elisabetta Franchi

19:00 Philipp Plein

Lunedì 1° marzo

10:00 Ports 1961

12:00 MSGM

14:00 Valentino (live)

16:00 Dolce&Gabbana