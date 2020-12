Milano, in galleria apre Victoria's Secret

Milano - Victoria's Secret, il marchio di lingerie più seducente al mondo, aprirà in partnership con Percassi l’11 dicembre alle ore 15 il suo primo flagship store full assortment a Milano. In una location d’eccezione, a pochi passi dal Duomo in Galleria del Corso, sarà tra i più belli ed esclusivi del brand, oltre che il primo flagship store italiano del marchio in centro città. Il nuovo flagship store offrirà un’ampia selezione delle iconiche collezioni di lingerie, quali - Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions, e Body by Victoria.A completare la gamma di prodotto ci saranno tutte le linee di fragranze come Victoria's Secret Bombshell, Victoria's Secret Tease e Victoria's Secret Love, insieme alle collezioni di pigiami e accessori.Le sales associate Victoria's Secret, esperte consulenti di lingerie, saranno a disposizione delle clienti per aiutarle a trovare la perfetta vestibilità. Attraverso un'esperienza one-to-one, personalizzata e gratuita di Bra-Fitting, ogni donna potrà così conoscere in modo approfondito le diverse collezioni e scoprire quali sono i modelli di reggiseno che esaltano maggiormente le loro forme.Esperte personal shopper saranno inoltre a disposizione delle clienti per guidarle e consigliarle in ogni fase dello shopping con sessioni private dedicate. Presto sarà anche disponibile un servizio di ricamo personalizzato, per rendere ancora più unici i propri capi.A coccolare il cliente ci penserà anche un servizio di delivery degli acquisti nella città di Milano. La nuova boutique di 2.000 mq su due piani, dallo stile glamour e raffinato, con pareti di seta e lussuosi camerini, prevede un’area riservata, per un’esclusiva shopping experience one-to-one.Avviata nel 2015, la collaborazione di Victoria’s Secret e Percassi ha portato in Italia all’apertura di altri due store Full Assortment, 1 Victoria’s Secret Full Assortment Outlet e tredici store Beauty&Accessories, nei quali è disponibile un’ampia gamma di prodotti di bellezza e accessori moda e di lusso, che comprendono anche borse, piccola pelletteria e valigeria. Inoltre, Percassi è franchising partner di Victoria’s Secret anche per Spagna e Francia, in cui ha rispettivamente aperto tre negozi Full Assortment e 5 store Beauty and Accessories nella penisola iberica, e quattro store Full Assortment in Francia.