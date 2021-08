Miley Cyrus nuova testimonial per Gucci

E' il profumo più famoso della maison Gucci e si ispira al motivo floreale che decorava il foulard disegnato dall'illustratore Vittorio Accornero per la Principessa di Monaco Grace Kelly. "Flora" è una delle fragranze più amate di Gucci e da oggi, oltre alle varianti già acquistabili in profumeria, si unisce una novità: il Gucci Flora Gorgeous Gardenia.





Gucci Flora Gorgeous Gardenia



A rappresentare la nuova fragranza un'icona della musica pop, Miley Cyrus, ritratta dalla regista e fotografa Petra Collins in una campagna ispirata agli anime giapponesi. Il progetto si chiama #FloraFantasy ed è un viaggio in un mondo rosa confetto, dove Miley vive insieme a gatti e barboncini dal pelo vaporoso tra il cottage rosa e bianco, il giardino fiorito e la spiaggia incantata.



Gucci Flora Gorgeous Gardenia



Di sottofondo l'inedito di Miley Cyrus, "Delicious", che vi accompagnerà con sorpresa fino alla trasformazione finale della testimonial nel suo alter ego versione manga. Potrete riascoltare la canzone grazie a un'esperienza di realtà aumentata per ripercorrere i luoghi della campagna girata da Petra Collins. Si parte dal giardino incantato per arrivare fino alla spiaggia.



Gucci Flora Gorgeous Gardenia



Durante il percorso scoprirete quali sono le note principali della nuova fragranza Gucci Flora Gorgeous Gardenia: la gardenia, il gelsomino "incantevole, cremoso e solare", una nota di fiori di pero, "delicati, fruttati e succosi" in accordo con una nota di zucchero di canna. Una composizione ben diversa dall'originale Gucci Flora con note agrumate e di peonia, di rose e di fiore d'osmanto e una nota di fondo di patchouli e legno di sandalo.

Il profumo è disponibile sul sito ufficiale di Gucci, dove potrete acquistare il profumo e ricevere il campione omaggio della fragranza per decidere se la fragranza si addice a voi.