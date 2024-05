Mina, Umberto Broccoli rivela: "Vive anche in Toscana", forse in Versilia

Nel corso della puntata del 28 maggio de "La volta buona", il conduttore tv Umberto Broccoli ha commesso un'involontaria gaffe, svelando un dettaglio a sorpresa sulla residenza dell'84enne cantante. L’argomento della puntata del 28 maggio de “La volta buona” (il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo) era Mike Bongiorno, ma ad un certo punto il discorso è scivolato su Mina ed ecco l’indiscrezione che non ti aspetti: la cantante, che da decenni risulta essersi trasferita a Lugano, in Svizzera, vivrebbe in realtà per lunghi periodi anche in Toscana. A rivelarlo è stato Umberto Broccoli, in risposta a una dichiarazione di Susanna Messaggio, ospite della trasmissione. «Mi è capitato di frequentarla sia a Milano sia in Svizzera», ha detto infatti l’ex valletta storica di Mike. «Ma vive anche in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…», gli ha fatto eco il conduttore tv, che è anche un esperto di musica, scatenando il comprensibile stupore dello studio, ma rendendosi anche conto di aver probabilmente fatto una gaffe.

Sebbene non sia stata specificata la zona della Toscana in cui soggiornerebbe Mina, è risaputo che l’84enne artista abbia da sempre un legame speciale con la Versilia. Non a caso, a Marina di Pietrasanta sono state scattate alcune delle sue foto più recenti e sempre in provincia di Lucca nel 2018 è nata la bisnipote Alma Pani, figlia di Alex Pani, nato dal matrimonio del primogenito della cantante, Massimiliano Pani, con la modella tedesca Ulrike Fellrath.