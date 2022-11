Minigonna: i modelli più trendy della stagione

Realizzata per la prima volta a Londra, nel 1965, con solo pochi centimetri di stoffa dalla stilista inglese Mary Quant, la minigonna è rapidamente diventata un cult nel Regno Unito e, ben presto, nel resto dell’Europa e del mondo. Ripercorrere la storia della mini-skirt equivale sostanzialmente a raccontare un pezzo di storia della moda. Divenuta nel tempo una vera e propria icona, utilizzata come simbolo di emancipazione, la mini fece parlare di sé ovunque venisse indossata, in quanto rappresentava una vera e propria sfida al comune senso del pudore dell’epoca.

Nel corso degli anni e dei decenni, la minigonna è stata rivisitata e proposta in mille varianti, dai primi modelli multicolor e svasati degli anni Sessanta a quelli in tessuto sintetico, da quelli in pelle nera dei punk a quelli in pizzo ed in jeans.

Oggi, a oltre 50 anni dalla sua nascita, la mini, è tornata ad essere a tutti gli effetti un capo must have nel guardaroba di ogni donna, proposta nelle collezioni dei più grandi fashion designer.

Nella prossima stagione saranno molto in voga le minigonne con lavorazione jacquard, ideali da sfoggiare di giorno in abbinamento a un paio di biker boots in pelle sia per un look serale. Per un outfit da cocktail, potete abbinare la minigonna a una blusa in una nuance chiara e scarpe flat.

A vita rigorosamente alta, sobria e strutturata, la minigonna a trapezio ha un sapore bon ton, che strizza l’occhio agli anni Sessanta. Perfetta da abbinare ad un pullover o un crop top, la mini donerà al vostro look un’adorabile nota preppy-chic.

Per le serate nei club più esclusivi non può mancare una minigonna con decorazioni in strass e paillettes, come, per esempio, il modello firmato Dolce & Gabbana, con applicazioni argentate dagli accenti azzurri, simile all'abito sfoggiato da Paola Barale a Ballando con le Stelle, celebre programma televisivo in onda su Rai 1 in prima serata e condotto da Milly Carlucci.

Piacevole al tatto ed estremamente morbida, la minigonna in suede si adatta ad ogni silhouette. Sì anche alla minigonna in pelle, pezzo cult di stagione. Perfetta di giorno e di sera, viene proposta in infinite varianti, in ecopelle, a vita alta, a pieghe ed a tubo.

Come abbinare la minigonna

Avere un ampio e assortito guardaroba è sicuramente un vantaggio per ogni donna. Ecco un elenco dei capi da abbinare alla minigonna, che non dovrebbero mancare nel guardaroba.

Calze

Calze a rete, autoreggenti, collant di vari colori e reggicalze in pizzo, tulle e tessuto voilè sono un must nel guardaroba di ogni donna.

Lingerie

Fate incetta di intimo di qualità che metta in risalto il vostro lato più sensuale e vi faccia sentire belle e sicure di voi stesse. Via libera a:

● completini intimi di qualità;

● baby doll;

● corsetti in pizzo;

● perizomi;

● tanga;

● culottes;

● body, un grande classico intramontabile della lingerie.

Per una serata speciale, può essere utile disporre di bodystocking, o catsuit, che avvolgono il corpo, celando la pelle dietro la seduzione del pizzo, del raso e altri tessuti pregiati.

Stivale sopra il ginocchio

Indossare un paio di stivali sopra il ginocchio vi rende audaci e aggressive allo stesso tempo. Si tratta di un modello estremamente provocante, che mette in risalto la coscia.

Tacchi a spillo

Gli uomini impazziscono per le scarpe con il tacco. Fate in modo di disporre di un’ampia gamma di calzature, dalle décolleté ai sandali gioiello, dai modelli open toe ai modelli lace up.