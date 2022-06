Miriam Leone «accussì», torna in Sicilia al naturale FOTO

Catania - #naturelovers #sicily #roots #amore #accussí #imperfection #lefotononinposa #nomakeup #semplicità. Sono gli hastag con cui Miriam Leone ha infarcito il suo post Instagram intitolato "Sicilianismi", annunciando "accussì" il suo ritorno sull'Isola per le vacanze. La località, però non è specificata. La 37enne catanese è tra le star più amate e seguite del nostro paese: di strada ne ha fatto da quando ha vinto Miss Italia nel 2008 e, sebbene non abbia abbandonato il mondo dello spettacolo, è riuscita a reinventarsi: oggi è un'attrice di successo ma il dettaglio che non passa inosservato è che, oltre ad avere un enorme talento nella recitazione, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo ha dimostrato anche posando in questa inedita versione social, casual ma allo stesso tempo trendy: addio agli abiti sofisticati, largo alla comodità e agli abbinamenti "insoliti".

Sullo sfondo di un meraviglioso panorama balneare top secret, Un delizioso abito chemisier rosso abbottonato sul davanti, con dei micro pois bianchi all-over, le maniche corte e la gonna lunga e svasata. Niente Maison di lusso e brand glamour, l'attrice ha rivelato di aver preso il vestito qualche anno fa a Londra, in un piccolo negozio misto vintage, dimostrando di non essere ossessionata dalle griffe e di amare i capi di seconda mano e dallo stile retrò. Siamo abituati a vederla elegantissima, chic e sensuale tra completi bicolor da red carpet e audaci reggiseni con le rose sul décolleté, ma per il ritorno a casa ha cambiato registro e, oltre a mostrarsi senza neppure un filo di trucco sul viso, ha completato l'outfit con un paio di sneakers modello runner e un berretto con la visiera, con la coda di cavallo infilata nel buco posteriore come andava in voga negli anni '90.