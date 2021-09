Miriam Leone con la fede al dito alla Milano Fashion Week

Scicli - Dopo il matrimonio da sogno a Scicli, Miriam Leone ha partecipato alle sfilate milanesi della Fashion Week dove, per la prima volta, ha potuto sfoggiare l’anello al dito, condividendo uno scatto sul suo profilo Instagram (foto): per la 36enne attrice catanese si è trattato del primo evento pubblico dalle nozze con Paolo Carullo.

Per l’evento di moda, ha scelto di indossare una longuette di pelle nera, con una maglia trasparente dello stesso colore, un coprispalle color panna e terracotta e un paio di mocassini con il tacco. Terminato l’evento Miriam ha raggiunto il marito all’Argentario, in Maremma, dove trascorreranno le ultime giornate estive in riva al mare.