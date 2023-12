Orlando Leone Carullo. «Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia».

«Ènato il nostro bambino … Orlando Leone Carullo…Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi». L'annuncio più atteso è arrivato: Miriam Leone è diventata mamma e ha annunciato con un tenero post sui social la nascita del suo primi bambino: Orlando Leone Carullo.

L'ultima foto condivisa sui social era stata quella all'interno del suo appartamento milanese insieme al marito Paolo Carullo, sposato nel settembre 2021. Una pancia bellissima e tanta luce. «Miriam Leone è incinta da 123 mesi», aveva fatto sapere condividendo ironica il messaggio di un fan. Adesso l'attesa è finita.

L'annuncio della gravidanza era partito proprio da un'intervista rilasciata a Vanity Fair la scorsa estate. «Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo», aveva raccontato Miriam Leone. Fino al momento del parto, l'attrice e il marito avevano scelto di non sapere il sesso del loro bambino. «Non sappiamo il sesso del bebè, lo vedremo quando arriverà. Io non do nulla per scontato. Il fatto che questa personcina sia arrivata così mi sembra un dono. Mi sento molto fortunata per questo». La data di nascita che si legge sul braccialetto messo al polso del piccolo appena nato è il 29 dicembre. Il viaggio è iniziato. E con ogni probabilità Miriam Leone sceglierà di viverlo nell'intimità della sua famiglia, lontana per quanto possibile dai riflettori. «Quello a cui ti aprono i bambini è la virtù più grande che l’essere umano ha, ed è la tenerezza. Quando tieni un bambino in braccio senti quanto conti su di te, e probabilmente ti si accende una memoria inconscia di ciò che sei stato, di una purezza, di un bisogno, di un’innocenza. Sul set, con un bambino in braccio mi sono chiesta se un giorno sarei diventata madre, ma mai con la sensazione che se non fosse accaduto la mia vita sarebbe stata meno bella. Perché ho sempre avuto, e ho, tanti figli che sono i doni che la vita stessa mi ha dato».