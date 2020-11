Miriam Leone in cardigan

Miriam Leone è in autoisolamento a casa a causa dell'emergenza Coronavirus. L'attrice si è immortalata con il viso libero dal trucco e i capelli bagnati mentre indossa un giacchettino di lana ampio e avvolgente in nero. Lo ha tenuto semi-chiuso con le mani ma la cosa particolare è che non ha usato il reggiseno, rendendo il look casalingo più hot che mai. Nella didascalia ha scritto semplicemente: "Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento", sottintendendo che è proprio questo l'outfit che la fa sentire comoda e a suo agio.

I maglioni sono tra le tendenze più cool della moda di stagione con le passerelle che hanno decretato un vero e proprio hype intorno a pullover e a cardigan micro e maxi, protagonisti delle sfilate moda Autunno Inverno 2020 2021, regalandoci idee e ispirazioni per look cozy e a prova di freddo. Il consiglio di stile di Miriam Leone - che con un post su Instagram si svela (in tutti i sensi) e reinterpreta il maglione cardy con una nota di stile super sexy da fare invidia a Eva Kant - li batte tutti. Così prima di vederla nei panni di Eva Kant, l'eroina di Diabolik che ha interpretato per il film dei Manetti Bros, accanto a Luca Marinelli e Valerio Mastandrea, @mirimeo ci si mostra in tutt'altra veste.