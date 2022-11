Miriam Leone, ospite a Verissimo svela come ha incontrato suo marito Paolo

Miriam Leone, ospite nel salottino di "Verissimo",la trasmissione condotta settianalmente da Silvia Toffanin, ricorda la sua amata nonna Angela e svela un aneddoto tenerissimo che riguarda suo marito Paolo

Miriam Leone, Nata a Catania il 14 Aprile 1985 è sempre bellissima e sorridente, ha conquistato di nuovo il pubblico con la sua lunga intervista ai microfoni di Verissimo, che ha condiviso con il suo compagno d’avventura Giacomo Gianniotti (assieme al quale ha lavorato nel film di Diabolik).

Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice si è lasciata andare ad un dolce ricordo della sua amata nonna Angela, e poi ha raccontato come ha conosciuto su suo marito Paolo . Miriam Leone da sempre così riservata e suo marito Paolo Carullo lo è più di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma a Verissimo l’attrice ha parlato del loro amore e del loro matrimonio, cosa rara.

Miriam Leone, ricorda nonna Angela

La scorsa puntata di Verissimo ha visto due ospiti davvero speciali: si tratta di Miriam Leone e Giacomo Gianniotti, coppia d’oro del cinema italiano grazie al film Diabolik – Ginko all’attacco! che li ha avuti come protagonisti. Intervistati da Silvia Toffanin per raccogliere qualche dettaglio inedito sul loro ultimo lavoro, hanno poi avuto l’occasione di parlare un po’ di carriera e vita privata. Uno dei momenti più emozionanti lo abbiamo vissuto guardando una dolcissima foto che ritrae la splendida Miriam Leone, all’epoca ancora in fasce, tra le braccia di sua nonna Angela.

Con lei, l’attrice ha sempre avuto un rapporto speciale, un amore profondo che il tempo non ha mai cambiato. E quando la nonna si è spenta, ormai qualche anno fa, per Miriam è stato davvero difficile: “Che bella, la mia Angelina. È sempre stata un mio riferimento. È stata una donna molto forte, io la chiamavo il mio albero d’ulivo. Gestiva sempre tutto nella famiglia, mi diceva: ‘Se non ti rifai il letto, non ti sposa nessuno’. E invece mi hanno sposata” – ha ricordato la Leone, raccontando un aneddoto commovente.



Miriam Leone e Paolo, un matrimonio da sogno

Da poco la Leone ha festeggiato il primo anniversario, Miriam e Paolo si sono sposati a settembre dello scorso anno e sono ancora emozionati per quel sì che li unirà per sempre. Lei non sognava il matrimonio, non ci pensava, ma tutto è cambiato quando ha conosciuto l’uomo che è poi diventato suo marito.

L’incontro a una festa in Toscana, loro due gli unici siciliani presenti ed è stato amore a prima vista.

Poco più di un anno fa, in effetti, Miriam Leone è convolata a nozze con Paolo Carullo a Scicli, nel Ragusano: a dispetto di quanto pronosticato da sua nonna, l’attrice ha trovato la sua anima gemella ed è più innamorata che mai. “Abbiamo festeggiato da poco il primo anniversario” – ha rivelato, con un sorriso bellissimo – “La vita è imprevedibile. Non avevo l’esigenza di sposarmi, ma quando ho incontrato mio marito ho detto: ‘Con lui sì’. È la persona che ha fatto la differenza.

“Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana… ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della nostra Sicilia e da lì siamo finiti sull’altare… quel giorno bellissimo” e solo pensare a quell’incontro la fa sorridere, non può essere stato per caso. “Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia”.

Miriam Leone mostra la fede, ride come una bimba: “La vita è imprevedibile, è proprio la persona che ha fatto la differenza”.

La loro storia d’amore è come una favola, e fa sognare anche tutti i loro fan. Solo qualche settimana fa, in occasione della Festa del Cinema di Roma, l’attrice ha sfilato sul red carpet con un magnifico abito giallo e un nuovo look, accanto al suo Paolo: il loro bacio davanti ai flash dei fotografi ha rubato il nostro cuore. I due si sono conosciuti non molto tempo prima del lieto evento, perché ci hanno messo poco a capire che il loro sogno era quello di trascorrere la vita insieme. E le nozze, bellissime, si sono svolte nella loro amata Sicilia, a Scicli la città del Ragusano già set di Montalbano

Certo, per Miriam non è la prima volta che si allontana così tanto: intrapresa la carriera di attrice, è stata per lungo tempo a Roma dove ha trovato le occasioni che tanto stava aspettando. Ora ha solo messo un nuovo tassello nella sua vita, accanto all’uomo che ama da impazzire.