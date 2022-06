Mirko Gangitano e Guenda Goria a Palazzolo Acreide.

Oggi in occasione della festa di San Paolo, nel piccolo Borgo sono arrivati Mirko Gancitano e Guenda Goria, sua compagna da oltre un anno

Mirko Gangitano, 30 anni, originario di Mazara del Vallo è un videomaker freelance e producer, salito alla ribalta delle cronache per la sua relazione con Guenda Goria che ha sposato in una spiaggia di Santo Domingo a Natale!

Mirko Gancitano è un videomaker freelance e producer per Axb, una società di produzione basata a Milano. Ed è attualmente inviato di Camper su Rai 1, oggi in occasione della Festa a Palazzolo Acreide ha registrato un servizio che andrà in onda questo giovedì e ha pensato bene di portare con sè anche la sua fidanzata, Guenda Goria

Oggi a Palazzolo Acreide dopo la pausa Covid di due anni, sono tornati i festeggiamenti in onore della festa di Patronale di San Paolo. Il borgo diventa meta di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo per assistere alla coreografica “sciuta” (uscita) del Santo che avviene alle ore 13, con il tradizionale lancio degli “nzareddi” e lo sparo assordante di migliaia di mortaretti ed il commovente rito della presentazione dei bimbi che vengono issati nudi sul fercolo in segno di devozione e di offerta. La festa si concluderà a tarda notte con lo sparo di coloratissimi fuochi d’artificio.

Il culto di San Paolo a Palazzolo Acreide è molto antico, probabilmente anteriore di diversi secoli alla stessa elezione del santo a patrono della cittadina, avvenuta nel 1690, al posto della Madonna di Odigitria.

Mirko Gancitano e Guenda Goria sono stati ospiti al ristorante Andrea dove lo chef, Andrea Alì che fa parte dell’Associazione Vicoli&Sapori, ha preparato una ricetta che è anche un suo cavallo di battaglia, la Salsiccia 3.0. Non ci resta che guardare la puntata di Camper, il prossimo giovedì per scoprire la ricetta dello Chef Andrea Alì.

Intanto Mirko e Guenda sono prossimi al matrimonio. Mirko è anche il migliore amico e testimone di nozze di Alex Belli.