Miss Italia Martina Sambucini a Noto. FOTO

Noto - Prosegue in questo 2021 il prezioso lavoro della Noto Film Commission che, nei giorni scorsi, ha accolto a Noto la produzione di un programma televisivo che sarà tramesso sia su piattaforma digitale CiborTv 1, presente sulla piattaforma americana streaming Rock con oltre 51milioni di spettatori nel 2020, sia attraverso i media della carta stampata, a partire del periodico MiamiItaly, edito a Miami, in Florida e nelle strutture turistiche più prestigiose della costa della Floradaed.

La regia del programma è stata affidata a Giuseppe Sciacca, regista di origine siciliana già a capo di notissime produzioni Rai come Linea Verde, La Corrida e Miss Italia 2020.

Ad impreziosire il programma sono stati chiamati due personaggi di grande richiamo: Martina Sambucini la splendida Miss Italia 2020 ed il DJ Roberto Onofri. Il format del programma, da un’idea della SICILIAMOTV Excellence of Sicily, sarà di raccontare, durante le dieci puntante previste, la realtà della Sicilia attraverso i piatti tipici, le eccellenze eno-ganostronomiche presentate dallo chef netino Giovanni Trombatore, l’artigianato, l’imprenditoria e le bellezze storico-culturali ed artistiche conosciute in tutto il mondo.