Miss Italia, tre nuove reginette siciliane FOTO

Acireale - Prosegue l’assegnazione di fasce e titoli, per partecipare alle selezioni finali di Miss Italia: le ultime tre ragazze sono state incoronate nella sfilata che si è tenuta al Castello delle Aci, ad Acireale.

Miss Isola del Sole è Giorgia Teniglia, 19 anni di Catania (foto 1-3): "Ho fatto danza per 13 anni - dice di sé -. Adoro viaggiare e fare nuove esperienze. Mi ritengo una ragazza solare, sensibile, tenace, emotiva ed empatica. Per me fin adesso Miss Italia è stata un'esperienza di vita molto importante in quanto mi ha fatto capire che si devono sempre perseguire i propri sogni e non arrendersi mai. Inoltre mi ha dato anche la possibilità di fare amicizia con ragazze, che come me si sono imbarcate in questa splendida avventura”.

Miss Riviera dei Ciclopi è Elisa Leonardi, 18 anni di Catania(foto 4-6): “Mi sono diplomata quest’anno con i massimi dei voti al liceo scientifico sportivo, adesso sto continuando gli studi per arrivare fino in fondo e diventare un medico. Mi reputo una ragazza semplice, ambiziosa e determinata. Partecipo a Miss Italia perché amo tutto ciò che contempli il mondo dello spettacolo, ecco perché uno dei miei più grandi sogni nonché obiettivi è quello di farne parte. Sono pronta a rappresentare e portare in alto la mia amata Sicilia con tutta la caparbietà che mi appartiene”.

Infine Miss Parco dell’Etna è Alice Cosentino, 21 anni, di Augusta (foto 5-7). Lei frequenta il secondo anno di scienze per la comunicazione all’università di Catania e oltre allo studio si dedica anche all’attività di modella e DJ. Si ritiene una ragazza determinata, ambiziosa e testarda. Il suo più grande sogno è riuscire a fondere le sue più grandi passioni: la moda e la musica.