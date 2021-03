Miu Miu, la sfilata autunno inverno 2021 sulle Dolomiti

Dopo le sfilate digitali della Milano Fashion Week e la pausa sanremese, l'attenzione mediatica si è spostata alla Parigi Fashion Week, ultima tappa per presentare le collezioni moda autunno inverno 2021-2022. Oggi si concluderà anche la Paris Fashion Week con la sfilata di Louis Vuitton alle ore 14. E' passato un anno dallo scoppio della pandemia e la moda sembra aver ormai consolidato il metodo digitale per presentare i propri lavori. Maria Grazia Chiuri per Christian Dior sperava di poter aprire le porte a pochi invitati affezionati al brand, ma l'aggravarsi dei contagi e l'inasprirsi delle restrizioni non l'hanno reso possibile. Così ancora una volta la soluzione è stata digitale. Potete vedere il video "Disturbing Beauty" qui.



Uno dei contenuti più brillanti di questa Paris Fashion Week è stata la sfilata Miu Miu. Alter ego (o alter brand) di Miuccia Prada, Miu Miu presenta le proprie collezioni durante la Settimana della Moda parigina, ma per questa stagione alla capitale francese preferisce le montagne delle Dolomiti. Dopo i Campionati mondiali di sci alpino tenutisi dal 7 al 21 febbraio 2021, Cortina d'Ampezzo è stata scelta dal brand di Miuccia come passerella per presentare la collezione autunno inverno 2021/22.





Presentata il giorno successivo alla giornata internazionale della donna, la sfilata di Miu Miu presenta una forza collettiva che unisce le protagoniste del video. Donne che sfilano in piccoli gruppi, che camminano fino a raggiungere la vetta, si fermano e si aspettano. Hanno una meta in comune, ma a noi non è dato sapere quale. E' molto chiaro invece che la loro escursione è un'impresa temeraria, che riflette l'audacia dell'intenzione nei capi indossati per affrontare la situazione estrema.



I look giocano sul contrasto stilistico tra abbigliamento tecnico da montagna e quello urbano. Giacche e pantaloni imbottiti, stivali e guanti di pelo sono mescolati a cappe con borchie metalliche, abiti in maglia lavorati a crochet e vestiti impreziositi da cristalli. Suggestivo il primo piano sugli occhi della modella che capiamo essere l'unica parte visibile del suo viso: naso e bocca si proteggono dietro a un passamontagna simile a una mascherina, chiuso con due bottoni sul cappello lavorato a crochet.





E' un contrasto che disturba e sembra irragionevole. E' proprio questo l'obiettivo di Miuccia Prada con la collezione autunno inverno 2021 di Miu Miu: sfidare la percezione e il contesto, mescolando linguaggi stilistici (urbano e sportivo) e collocandoli in un ambiente che disorienta, come un inesperto scalatore che affronta le montagne delle Dolomiti da solo.



Il video si conclude con la riunione delle protagoniste attorno a un falò di notte. Le ultime inquadrature sono ancora una volta per gli occhi, veri protagonisti dell'ultimo anno: sguardi fermi, forti, coraggiosi ma anche intimoriti. Affrontare la realtà e sfidarla per costruire un nuovo mondo può spaventare. Ma se questo viaggio di salite e di vento è sostenuto da un'alleanza femminile allora forza e coraggio potranno rendere possibile anche i sogni più impensabili (perché creduti pericolosi).