Moda 2021: i 4 colori pastello di tendenza per la Primavera

La moda Primavera 2021 stupisce con un'ampia varietà di sfumature. La pandemia ci ha portato a riscoprire gli outfit che promuovono la comodità e il relax e ora anche i colori seguono questa direzione. La moda 2021, infatti, celebra toni rilassati e delicatissimi puntando sui colori pastello.

Se la moda street style aveva già dato i primi segnali la scorsa stagione, il trend si è concretizzato sulle passerelle Primavera Estate 2021. Ecco la nostra mappa per scoprire le nuance dei 4 colori di stagione e qualche consiglio su come abbinarle per un perfetto outfit in linea con le tendenze viste in passerella.

Chloé propone l'azzurro per abiti scivolati impreziositi da inserti di pizzo e plissettature.



Giambattista Valli punta sui toni pastello per le sue creazioni in chiffon e organza tutte ruches, come questo abito strapless declinato in un chiarissimo tono di rosa.



Da Max Mara è il verde menta a regnare su capispalla e completi dalle forme cocoon, strizzati in vita da elastici e cinture.

Giallo paglierino per Miu Miu, ma non solo. Il brand sceglie i colori pastello per capi d'ispirazione vintage che declinati in queste nuance enfatizzano il loro irresistibile lato romantico e bon ton.



Come indossare i colori pastello secondo le tendenze della moda 2021? Seguite i nostri suggerimenti



- Abbinarli a capi e accessori in toni accesi, a contrasto.



- Abbinarli a capi e accessori di colore nero, a contrasto.



- Abbinarli a capi e accessori tono su tono che si fondano con la nuance.



- Abbinarli ad accessori nude o metal.