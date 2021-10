Moda autunno 2021: tutte le clutch di tendenza

L'accessorio perfetto per chi ama le piccole borse, quelle per l'aperitivo o per una serata, è la clutch: una borsina compatta di piccoli ma anche medie dimensioni che contengono solo l'essenziale. Per l'autunno inverno 2021, i marchi più importanti propongono modelli in pelle matelassé o con le nuove grafiche delle collezioni invernali come nel caso di Fendi e Versace (e no, non stiamo parlando di Fendace). Andiamo a scoprire quali sono le tendenze autunnali in fatto di clutch.

La monogram





Monogram di pelle, Saint Laurent



Piccola e compatta, questa clutch di Yves Saint Laurent è il must-have tra le borse da sera. E' realizzata in pelle goffrata con effetto "grain de poudre". Il look trapuntato su tutta la superficie, rende questa clutch raffinatissima. La borsa envelope con patta frontale dov'è presente il logo monogram YSL, è disponibile in nero, fucsia, bianco panna e in diverse sfumature di marrone.

La rockstud





Portafoglio con catena rockstud, Valentino Garavani



Con un'anima molto più audace, la clutch di Valentino Garavani è una mini borsa modello portafoglio della linea Rockstud. Realizzata in vitello granato, presenta le classiche borchie rifinite in platino, chiusura a gancio, mini manico in pelle sempre borchiato e una catena di metallo rimovibile, per essere portato solo a mano.

La monogram greca





Portafoglio Greca con monogramma, Versace



Riprendendo il tema "alla greca" della sfilata autunno inverno 2021, Versace propone anche sulla clutch la nuova stampa monogram. La borsa è 100% pelle, per la maggior parte stampata, con bordature di pelle marrone. Presenta anche una catenina dorata per portarla legata al polso o a tracolla.

La vertigo





Clutch con stampa FF Vertigo, Fendi



Bellissima, vivace, perfetta per tirarsi su di morale quando fuori piove. La clutch di Fendi si presenta come un modello a portafoglio, stampato con il nuovo motivo FF Vertigo: il logo quindi è caratterizzato da una serie di distorsioni che creano illusioni ottiche. Anche in questo caso la tracollina metallica con finitura dorata è rimovibile. Da notare anche il dettaglio della chiusura con l'applicazione metallica "F". Deliziosa!