Moda autunno inverno 2021 dalla MFW

La Fashion week Milano 2021 potrà anche essere quasi giunta al termine, ma le tendenze autunno inverno 2021/22 emerse dalle sfilate nella capitale lombarda – rigorosamente virtuali e a porte chiuse - sono qui per restare.

Se esiste un messaggio da poter estrapolare dalle sfilate della MFW di quest’anno, è che la vita dopo il lockdown sarà tutt’altro che noiosa, e mentre la Fashion Week milanese lascia spazio a quella di Parigi, possiamo concentrarci su quali sono e saranno le tendenze moda inverno 2021.

Colori moda autunno inverno 2021

Tra tutti i colori moda Autunno Inverno 2021 2022 spicca inaspettatamente la necessita di colori brillanti. Già durante il corso delle New York e London Fashion weeks, che, come al solito, precedono quella milanese, nelle nuove palette di colori come quelle proposte da Pantone, predominano creazioni multicolore.

Tra tutti i frizzanti colori, spiccano il giallo, il rosa, l’azzurro ed il verde, soprattutto quest’ultimo. Le nuances del color verde, infatti, riescono a non passare mai inosservate sulle passerelle. In molti hanno deciso di sperimentare usando questo colore, da un look ton sur ton come quello proposto da Drome, all’accento cromatico usato invece da Vivetta.

Oltre al verde, sulle passerelle milanesi si sono intravisti anche colori più pacati e sui toni neutrali, abilmente mixati insieme per un look mai banale (in copertina Ferragamo, Drome e Vivetta).

Salvatore Ferragamo, Valentino, Beatrice B

Slip dress tra i must have della MFW

Oltre alla comodità, sulle passerelle, seppur in versione digital runway, si è notata tantissima voglia di sentirsi donne grazie ad abiti in seta e vestiti sottoveste dalle linee scivolate.

Gli slip dress, dunque, sono tra i principali trend della moda Autunno Inverno 2021. Classico vestito da camera con scollatura a V e bretelline sottili, che Beatrice B ci invoglia a sfoggiare con paillettes anche di giorno, sopra capi knitwear. Fendi, invece, li propone in morbida seta dalle linee sartoriali, mentre Blumarine mixa perfettamente il design dello slip dress con quello dell’abito a maglia, abbinandoci dei manicotti.

Beatrice B, Fendi e Blumarine



Silhouette anni ‘90

Un altro trend in fatto di moda l’ha portato in passerella Dolce & Gabbana grazie ad una serie di look ispirati agli anni Novanta e reinterpretati in chiave contemporanea. Tra tutti gli outfit proposti, troviamo la giacca doppiopetto, senza colletto e con spalle pronunciate, bottoni gioiello e punto vita piuttosto segnato.



Dolce & Gabbana

Pantaloni a vita alta

I pantaloni moda Inverno 2021 2022 saranno soprattutto quelli a vita alta. Li abbiamo visti ampi e fluidi, come quelli di Giorgio Armani, oppure con stiratura frontale in modo che cadano morbidi verso il basso, come per Etro, o dalla silhouette dritta di Anteprima. Invece, Alberta Ferretti passa a qualcosa di più strong, facendo sfilare pantaloni a vita alta e in pelle, molto diversi da quelli di Moschino e Prada, più seri e formali.

Prada, Alberta Ferretti e Piero Cividini

Colori metallizzati

La mancanza di party e tappeti rossi ha sicuramente stimolato la nostra voglia di glamour che, per quest’anno, durante la Milano Fashion Week, ha invaso le passerelle grazie ad abiti iridescenti e metallizzati creati da diversi stilisti, come Giorgio Armani.

Sportmax, Moschino e Armani

Tendenze accessori autunno inverno 2021

Da non sottovalutare anche gli accessori autunno inverno 2021-22, che erano in primo piano alla Milano Fashion Week 2021. Come sempre, ogni nuova stagione prevede delle nuove it-bag da non farsi scappare, e lo stesso vale per quanto riguarda scarpe ed altri accessori come ad esempio gioielli, occhiali, foulard e guanti. Ogni dettaglio dell’outfit è fondamentale per poter esprimere appieno la propria identità e il proprio stile, vediamo nel dettaglio quali saranno le tendenze donna autunno inverno 2021 per quanto riguarda gli accessori.

Etro, Fendi e Marni

Borse autunno inverno 2021

Per quanto riguarda le borse, durante le collezioni milanesi hanno trionfato i modelli grandi, a clutch, da tenere stretti al petto come nelle sfilate di Prada e Alberta Ferretti, sia in tonalità dark che dai colori brillanti. Le borse di Fendi ed Emporio Armani sono strutturate ma dal tocco soft, usando materiali come il velluto. Anche Salvatore Ferragamo opta per colori luminosi e linee definite per le sue borse, mentre per Tod’s vediamo forme arrotondate e dettagli in metallo, dettagli che troviamo anche sulle borse dai contrasti in bianco e nero, tipico della sua collezione A/I, firmate Valentino. Dolce & Gabbana opta per borse dalle superfici specchiate che fanno pendant con gli stivaletti alla caviglia.

Scarpe autunno inverno 2021

Anche le scarpe, accessorio fondamentale, non sono passate in secondo piano sulle passerelle. Tra i must have per il prossimo inverno ci saranno sicuramente gli stivali dalle mille interpretazioni: partiamo, ad esempio, dal modello cuissard visto da Etro ed Ermanno Scervino, oppure quelli super aderenti e stampati scelti da Prada. Fendi, intanto, punta su stivali alti e lussuosi, ma portando in passerella anche delle mule dal tacco scultura. Altre case di moda, come Vivetta, optano per materiali come la vernice, creando stivali sixties e Mary-Jane che non passano inosservate, mentre Valentino fa della décolleté la scarpa protagonista della sua sfilata, assieme ai combat boot dalla superficie 3D. Invece, Ferragamo propone le scuba sneaker come nuove scarpe da avere assolutamente per la prossima stagione. Sportmax e N°21, infine, preferiscono i contrasti, usando sia decolleté super femminili che boot grintosi ed infradito a tacco alto.

Accessori Milano Fashion Week 2021

Dopo borse e scarpe, tocca poi agli accessori della Milano Fashion Week 2021. In questo caso, abbiamo notato padroneggiare i foulard avvolti intorno alla testa, come da Max Mara. Anche i cappelli sono un accessorio immancabile, specialmente quelli a testa larga dalle tinte forti, come quelli di Alberta Ferretti, o ancora i baschi borchiati di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Per dare un tocco in più al nostro outfit, non dimentichiamoci dei gioielli: per quest’inverno, devono essere grandi e scenografici! Collane decorate con simboli apotropaici per Missoni, Emporio Armani oppure Marco Rambaldi. Gli orecchini saranno oversize, quasi come delle opere d’arte, come per Antonio Marras, Blumarine e Alberta Ferretti.