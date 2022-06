Moda mare: le borse di paglia per l'estate 2022

Nella valigia per le vacanze estive o per il weekend al mare, non possono mai mancare costume e borsa mare. Molte e molti trovano comodissime le borse di tela, per infilare il telo mare e un libro, ma poco altro. Se avete bisogno invece di borse capienti e super cool, quelle di paglia o di rafia fanno al caso vostro.

Di qualsiasi prezzo e grandezza, le borse di rafia ormai sono l'accessorio più comodo che non può mancare durante le vacanze al mare.





Manebì



Quella di Manebì presenta la forma di una shopping bag. E' realizzata in rafia, presenta manici robusti, una tasca interna applicata e una bustina rimovibile di cotone con coulisse. La targhetta di pelle marrone a forma di palma è il dettaglio che potete decidere di lasciare oppure togliere dalla vostra borsa mare.

Se siete alla ricerca di un pezzo firmato ma non volete spendere quanto il prezzo che queste borse hanno da nuove, Vestiaire Collective potrebbe essere la soluzione per voi.





Vestiaire Collective



Come questa borsa di paglia piuttosto grande, con alti manici di pelle. La potete acquistare su Vestiaire Collective e vi approprierete di un pezzo piuttosto raro, trattandosi di un VIP gift, quindi di uno di quei regali che i brand di moda regalano a clienti speciali.

Per chi preferisce borse più piccole anche al mare, quella di MC2 Saint Barth è perfetta.





MC2 Saint Barth



Deliziosa da portare a mano, la borsa di MC2 Saint Barth è realizata da un bellissimo intreccio di paglia, a cui si aggiungono bordatura e manici rivestiti di tessuto colorato a righe bianco e rosso e bianco e blu. Applicato a rilievo il logo rosso "Saint Barth". Acquistabile sul sito di Rinascente.

Raffinatissima la shopper di rafia di Massimo Dutti.





Massimo Dutti



Bicolore, verde nella parte inferiore, color rafia nella parte superiore, questa borsa mare presenta dettagli di pelle nera che ricoprono anche i manici. Un plus di comodità: la tracolla. Il design squadrato da cui partono i due manici contribuisce a renderla una borsa davvero raffinata su cui investire.