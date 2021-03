Rieccoci di nuovo: la bella stagione si avvicina sempre di più e molti di noi si stanno già chiedendo quali saranno le tendenze moda primavera estate 2021. La mid season, come di certo saprete, è per tutti un periodo un po’ complicato per lo styling, dopotutto fuori non fa né troppo caldo per potersi scoprire un po’, né c’è quel freddo che ti obbliga a dover indossare strati su strati di mega cappotti, maglioni, canottiere e via discorrendo. In tutto questo, bisogna aggiungere anche il fattore “pandemia in atto”, che rende il tutto più arduo.

Le cose che decidiamo di indossare hanno un grosso impatto sulla percezione che abbiamo di noi stessi e di come ci sentiamo, non sorprende, quindi, considerando l’attuale stato delle cose, che per questa stagione gli stilisti e i designer, mentre disegnavano le loro creazioni, abbiano riesaminato i loro obiettivi in funzione di quella che sarebbe stata la situazione nei mesi avvenire, ridefinendo il concetto di moda.

Nonostante ci siano ancora diversi punti interrogativi su quello che ci attende nei prossimi mesi del 2021, possiamo quantomeno prepararci al meglio facendo qualche previsione sulla moda che verrà, individuando i trend della bella stagione, con tanto di guida dei più creativi look che ci hanno colpito durante la stagione moda e che determineranno il modo in cui ci vestiamo. Per scoprirli, continuate la lettura!

Colori moda primavera estate: Rosa Bubblegum

La maggior parte dei designer ha deciso di abbracciare una visione più ottimistica per la Primavera Estate 2021, basando le loro collezioni su colori grintosi e vivaci usati insieme ad una moltitudine di tessuti e texture.

Tra tutte le diverse alternative, quelle che più risaltano sono le nuances del rosa, soprattutto quello Bubblegum, che si trova in pole position tra i colori moda di quest’anno. Un colore che dona agli outfit un po’ di brio, da usare sia a singoli pezzi per ravvivare degli outfit un po’ troppo seriosi, che come total look.

La camicia oversized di Valentino è stata apprezzatissima dai clienti della Maison, aspettatevela praticamente ovunque! Tra le maggiori tendenze di quest’anno troveremo anche i pantaloni larghi. Qui, Chanel ci aggiunge un tocco di rosa, rendendoli ancora più cool.

Tendenze moda PE21: maniche a palloncino

Tra la moda donna primavera estate 2021, ma in realtà già da qualche stagione, troviamo le maniche a palloncino, che hanno già conquistato il nostro guardaroba e continueranno a farlo, non solo per gli outfit primavera 2021, anzi, questo trend è stata avvistato anche sulle passerelle Autunno Inverno 2021 2022.

Insinuatesi piano piano nel mondo della moda, sulla scia del trend Anni 80, le maniche a palloncino hanno vissuto diverse evoluzioni adattandosi pienamente ai nostri tempi, portandole ad essere sempre più audaci e versatili. Per questa Primavera Estate 2021, raggiungeranno volumi sempre più ampi, a palloncino oppure aguzze.

Moda donna 2021: Pantaloni comodi e chic

Se c’è una cosa che abbiamo capito dalle passerelle Primavera/Estate è che la comodità e lo stile, specialmente in questo periodo, possono e devono andare d’accordo.

È per questo motivo che durante l’ultimo anno il loungewear è entrato a far parte del nostro guardaroba quotidiano, cosa che si conferma ampliamente anche con le nuove collezioni per la nuova stagione, che si muove su linee più smart e allo stesso tempo rilassate. Tra i capi protagonisti di questo nuovo mood troviamo senza alcun dubbio i pantaloni: superati un po’ i classici leggings, le proposte per questa Primavera/Estate ricadono sui pantaloni palazzo, ma in chiave comfy tramite l’utilizzo di coulisse e pinces, sui pantaloni carrot fit, ossia morbidi sui fianchi e più stretti sul fondo, ma anche in pantaloni fluidi stampati in stile pigiama, comodi e chic sia fuori che dentro casa.

Accessori donna PE21: Mini borse

Come sappiamo le borse, in un armadio femminile, sono un accessorio immancabile, sacrosanto. Per questa bella stagione, le borse si faranno piccole: le mini bags, infatti, arricchiranno sempre di più il nostro guardaroba, dai modelli mini shoulders alle nuovissime necklace bags.



Che siano morbide o rigide, dalle nuance vivaci o più tenui, la cosa importante è che siano mini.

Di sicuro non mancheranno le alternative, abbiamo ad esempio il modello proposto dalla maison Fendi, che segue uno stile che riesce perfettamente a intrecciare romanticismo e creatività. Tra le scelte più innovative troviamo le necklace bags, uniche nel proprio genere, e tra i brand che le propongono ci sono Jaquemus, Chanel e Max Mara. Insomma, le mini-borse questa stagione sono semplicemente un must per tutte le fashion victim.

Tendenze moda 2021: I lacci

I lacci sono un altro elemento che ci aiuterà a personalizzare sempre di più un outfit. Un piccolo dettaglio, certo, ma in grado di ridefinire completamente il look. Per questa stagione, i lacci saranno una costante, li troveremo in vestiti, gonne e top, pensati espressamente per stringere la vita e la pancia nuda.

Nonostante il laccio possa risultare un particolare piuttosto semplice, nasconde una grande potenzialità, in quanto si tratta di un elemento in grado di raffigurare una sensualità che non appare mai volgare, in grado di destare maggior attenzione in una parte determinata del corpo, mettendo alla prova la vostra creatività con mille modi di sistemarli intorno all’addome.

Top effetto “seconda pelle”

I top ad effetto “seconda pelle” hanno spopolato l’anno scorso, soprattutto da quando star dal calibro di Adele e Beyoncé hanno entrambe indossato l’ormai famosissimo top di Marine Serre, quello con la stampa lunare, nonché must-have del guardaroba contemporaneo.

Sulle passerelle, è stato avvistato praticamente ovunque, da Miu Miu a Jil Sander, indossato come base per poi creare un effetto layering con altri capi come un blazer, oppure da solo al posto di camicie e t-shirt, abbinato a pantaloni di pelle, jeans, gonne o volendo anche ai pantaloni della tuta.

Jeans PE21: larghi e sdruciti

Le tendenze jeans per la primavera estate 2021 parlano molto chiaro: a regnare saranno i jeans baggy. Sono praticamente un incrocio tra la comodità di una tuta e lo stile sempreverde del denim, senza però togliere alla moda.

Moltissimi sono stati gli stilisti che, lo scorso settembre, hanno portato sulle proprie passerelle le nuove tendenze in fatto di denim, di cui possiamo già coglierne i dettagli ed ispirarci per i futuri outfit. Possiamo farci ispirare dai modelli dal fit wide firmati Balenciaga, Paco Rabanne e Chloè, molto stretti in vita da una cintura di pelle, di cui ci colpisce l’abbinamento con delle camicie lunghe ed oversize.

Da non dimenticare anche le varianti di Etro, un po’ sdruciti lungo la gamba e con la tela sbiadita dal tempo, e il patchwork di Dolce & Gabbana che, tramite tagli di denim assemblati tra di loro, danno vita ad un capo nuovo e pieno di fascino.

Le scarpe della Primavera Estate 2021

Le modelli di scarpe che faranno tendenza per la prossima stagione arrivano in una varietà di colori e forme.

Abbastanza variegata la stagione primaverile, che parte dalle sling-back dalla punta affilatissima, per passare dalle infradito in nuove versioni più chic e dalle scarpe adornate di catene per un tocco di lucentezza, trend ormai abbastanza stabile da diverse stagioni. Si avvertono anche tendenze anni ’90, soprattutto grazie al ritorno della scarpa platform, come quella di Versace, che ha optato per un sandalo dai colori vivaci.