Modica - Modica festeggia un’altra centenaria. La signora Giorgia Modica è stata circondata dall'affetto dei figli Giorgio, Salvatore e Giovanna, dei sei nipoti e dei cinque pronipoti. Una bella festa in famiglia per la signora Giorgia, tra sorrisi e serenità e l’affettuoso ricordo del marito Rosario. Modica è il suo cognome ed è stata la sua città da sempre, a parte una breve parentesi in Germania.

A raggiungerla per il taglio della torta il sindaco Maria Monisteri.