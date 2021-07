Monica Bellucci e la figlia Deva: posano per la prima volta insieme

Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel per la prima volta insieme sulla cover di Vogue Italia. A postare lo scatto è (anche) Vincent Cassel: in copertina, nel numero di luglio di Vogue Italia, posano per la prima volta insieme la sua ex moglie Monica Bellucci e la loro primogenita Deva. La ragazza, 16 anni, che già ha iniziato a seguire la carriera della madre con i primi lavori da modella, appare in primo piano, al centro dell’immagine. Di lato la mamma, la diva italiana conosciuta in tutto il mondo.

Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni: cosa vogliono, cosa pensano, come conoscerli e capirli. In copertina c’è la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, l’attrice Monica Bellucci.

In esclusiva mondiale per Vogue Italia, infatti, Monica Bellucci e la sua primogenita Deva (nata il 12 settembre 2004 dall’unione con l’attore Vincent Cassel) hanno posato insieme per la prima volta. Anzi – come racconta Monica nel ritratto firmato da Raffaele Panizza che accompagna le fotografie – in un certo senso per la “seconda”: “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: «perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia (a immortalare Monica al settimo mese fu Fabrizio Ferri, n.d.r.). Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora»”.

Firmata da Paolo Roversi, questa è la prima copertina per Vogue Italia di Monica Bellucci, più volte ritratta all’interno del giornale ma mai sulla cover. Per l’occasione, l’attrice ha scelto di lasciare l’inquadratura in primo piano alla figlia, comparendo solo di profilo e in posizione defilata. “Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso”, scrive nel suo editoriale il direttore Emanuele Farneti.

Monica e Deva. Deva e Monica. Creature ora riunite in uno studio fotografico di Parigi davanti alla Hasselblad formato 6x4.5 di Paolo Roversi, che Monica l’ha fotografata tante volte, mentre Deva mai.

Roversi, il fotografo delle dive e delle top, dice di Deva: «Ho percepito la stessa emozione provata davanti a Natalia Vodianova e Kate Moss. L’emozione al cospetto della pura bellezza». Sua madre, la diva del cinema italiano, però frena: “Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e una parte di lei s’esprime. Il fatto che metta un piede nel mondo degli adulti, frequentando al contempo la scuola che la riporta alla realtà, le sta dando equilibrio e sicurezza”.