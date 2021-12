Monica Bellucci la Befana: stupenda anche con i capelli bianchi FOTO VIDEO

Roma - Monica Bellucci come non l'abbiamo mai vista: protagonista del film natalizio di Paola Landi, "La Befana vien di notte", nei panni della strega Dolores. Per l'occasione non solo ha indossato il cappello punta e gli iconici abiti dismessi, ha anche sfoggiato un'insolita chioma sale e pepe portata spettinata e leggermente ondulata. La vediamo in alcune foto e nel trailer della pellicola, nelle sale dal 30 dicembre, che ha pubblicato lei stessa oggi sulla sua pagina Instagram.