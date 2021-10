Monica Bellucci si fa bionda e diventa Anita Ekberg

Il fascino di Monica Bellucci, 57 anni, è magnetico e si conferma a ogni sua apparizione. Sul suo profilo Instagram l'attrice umbra ha catturato l'attenzione dei follower pubblicando un ritratto in cui si mostra in versione bionda.

Chi non ricorda la celebre scena della Dolce Vita di Fellini, con Anita Ekberg che fa il bagno nella Fontana di Trevi?

Oggi è Monica Bellucci a interpretare i panni della diva svedese: l’attrice si è “trasformata” per esigenze di copione, lasciando i fan a bocca aperta di fronte ai suoi inediti boccoli biondi.

I capelli lunghi e boccolosi color del grano nascono per esigenze di copione e si riferiscono al suo ruolo nella pellicola diretta da Antongiulio Panizzi «The girl in the fountain», in uscita al cinema come film evento l'1, il 2 e 3 dicembre.



La pellicola, sarà presentata al prossimo Torino Film Festival 2021.

Non è ancora dato sapere se per i “nuovi” capelli la Bellucci abbia chiesto aiuto al suo hairstylist di fiducia John Nollet oppure se abbia optato per una - ben meno - impegnativa parrucca. Propendiamo per la seconda ipotesi. Ma chissà…

Non è solita a grandi cambi di hairlook Monica Bellucci. Non a caso, quando dopo decenni di capelli lunghi e scuri (al limite con un guizzo di frangia), l'attrice umbra ci ha stupiti con un caschetto per mesi non abbiamo parlato d'altro.

E sebbene il nuovo cambio di look sia dovuto a precise esigenze di copione, siamo certi che i capelli biondi di Monica Bellucci faranno molto parlare di sé. La prima immagine “platinum” della star che ha appena compiuto 57 anni (lo scorso 30 settembre) arriva su Instagram conquistando molti fan