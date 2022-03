Moonwatch mania, file in tutta l'Italia per il nuovo orologio Omega

Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch: lunghe code si sono formate fin dal primo mattino davanti a rivenditori di Firenze, Bologna, Napoli, Milano, Roma, Torino, Venezia e tante altre città. Ispirato allo Speedmaster Moonwatch, l'orologio delle esplorazioni spaziali, il nuovo oggetto cult per i collezionisti, e non, è nato dalla collaborazione di Swatch e Omega, la prima. Una novità in linea con le ultime tendenze della moda:

non sono mancati appassionati e collezionisti.

Palermo - C'è chi è rimasto in fila per ventiquattro ore, pur di assicurarsi l’acquisto della riproduzione del celebre Moonwatch, la cui vendita è cominciata stamattina alle 10. E’ successo a Palermo, in via Ruggero Settimo, dove circa cento persone si sono man mano assiepate davanti a un negozio che disponeva di un limitato stock, 116 esemplari, di orologi che portano il marchio di due brand, Swatch e Omega.

Il nuovo Bioceramic MoonSwatch è in arrivo nei negozi e già sono tantissimi i potenziali acquirenti che attendevano in fila il lancio dell’orologio nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega.



Gli indizi su cosa sarebbe accaduto a marzo di quest’anno Swatch e Omega ce li avevano dati attraverso la loro campagna pubblicitaria. Avevano suggerito anche una data per rendere tutto più realistico: il 26 marzo 2022. Tuttavia, è stato difficile credere a una collaborazione così sorprendente, probabilmente una delle più importanti nella storia dell’orologeria.

Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica, disponibile, solo nei negozi fisici, in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali.

E invece eccoci qui. Le file fuori dai negozi Swatch sono lunghissime

Fra le persone in coda ci sono veri collezionisti ma anche qualcuno che tenta di accaparrarsi un esemplare per poi rivenderlo a un prezzo ben più alto. La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla temperatura che in nottata era tutt'altro che mite. C'è chi si è portato dietro una sedia e un thermos di caffè, altri hanno trovato un giaciglio di fortuna. Il primo è arrivato ieri mattina».