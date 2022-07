Morena Zapparoli, la vedova di Furnari e Antonio Presta in vacanza a Noto

Morena Zapparoli, Conduttrice e autrice tv, opinionista, blogger , compagna di vita e di lavoro di Gianfranco Funari, nonché amatissimo volto televisivo, ospite mai banale di Mattino 5 e Pomeriggio 5 è in vacanza a Noto.

Prima compagna e poi moglie di Gianfranco Funari, la carriera di Morena Zapparoli è stata sin dagli esordi legata a quella del marito giornalista e conduttore di fama. Molto si è discusso sul loro rapporto e sulla differenza di età tra i due all’epoca. Come noto, Funari è poi deceduto nel 2008, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dei talk show e della tv italiana.

Nel frattempo, negli ultimi anni, Morena Zapparoli si è avvicinata a un altro uomo, con cui sta portando avanti una nuova importante relazione

Blogger sulla versione online de Il Fatto Quotidiano e promotrice di diverse iniziative, dal 2011 infatti Morena Zapparoli è la compagna di Antonio Presta. La donna, in un’intervista al Giornale di Puglia, ha presentato il suo uomo, spiegando di averlo appunto conosciuto ormai una decina di anni fa a una cena organizzata a casa di un amico di vecchia data della giornalista. Antonio Presta era presente in quanto collega di lavoro del padrone di casa.

E proprio in compagnia di Antonio, Morena è in questi giorni in vacanza in Sicilia, dopo Taormina è arrivata a Noto. E dopo l'attrice statunitense Anne Hathaway, avvistata la scorsa settimana, ora è la volta di una amata conduttrice della tv Italiana.

Lei stessa ha postato le sue foto sulla pagina di Facebook mostrandosi insieme al compagno. Dopo una breve vacanza a Taormina, nei giorni scorsi ha postato diversi scatti in giro per la bella Noto.

Gianfranco Funari non è stato solo un marito per Morena Zapparoli, ma anche un grande maestro. “Mi ha insegnato tutto”, racconta la vedova del giornalista e conduttore, celebre per il suo stile comunicativo diretto e caustico.

E lei, ora felicemente orgogliosa di un nuovo amore, con la sua consueta serenità si mostra felice e baabronzatissima in vacanza a Noto.

" Ma quanto è bella Noto" ha scritto nel suo post apparso questa mattina sulla sua pagina di Fb e come non darle ragione..