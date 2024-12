Morta a 114 anni la notte di Natale la donna più anziana d'Italia: ha avuto 10 figli

Faenza, Ravenna - È morta a 114 anni la notte di Natale nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, Claudia Baccarini Baldi, la supercentenaria d'Italia. Era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e, per longevità, oltre che prima in Italia, era la terza in Europa e - secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha dato la notizia - tra le dieci persone più anziane del mondo.

La sua è stata una vita dedicata alla famiglia: fra il 1935 e il 1953 ha avuto 10 figli dal marito (defunto nel 1998) Pietro Baldi, imprenditore agricolo e sindaco di Faenza negli Anni 50. Tra questi, la primogenita è nata nel ventennio fascista. «I miei 114 anni? Non li conto più... A dire il vero mi impressiona più che mia figlia ne stia per compiere 90», aveva raccontato a novembre. Gli ultimi decenni dell'ultra-centenaria sono stati tutt'altro che vuoti: si è dedicata infatti ai suoi cari, senza dimenticare le proprie passioni. «Il ricamo più fine, quando era giovane. E il lavoro a maglia, fino a sei mesi fa; poi la vista è calata parecchio e non riesce a fare più molto», spiegò il figlio Francesco, senza dimenticare «la Settimana enigmistica».