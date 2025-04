Morta a 55 anni Valentina Tomada, attrice nel «Paradiso delle signore»

Ancora un altro lutto, il terzo, nel mondo delle fiction italiane. È morta, a soli 55 anni, dopo lunga malattia, Valentina Tomada, attrice molto nota al grande pubblico poiché aveva recitato in numerose fiction, tra cui «Il paradiso delle signore», «Centovetrine», «Provaci ancora Prof», «Don Matteo» e «Incantesimo». A dare la notizia sui social, la collega Emanuela Grimalda: «Non è possibile Valentina! Valentina Tomada. Tutto quello che avremmo potuto e non sarà», si legge nel post. Solo due settimane fa, Tomada aveva pubblicato un video su Instagram in cui diceva: «Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata, ma sempre io». E nel post che lo accompagna: «Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio». L'ultimo post su Facebook invece è del 21 marzo e i tono sono più tristi. Chiedeva «pensieri positivi» ai suoi amici: «Amici cari, vi ringrazio delle vostre manifestazioni di affetto, ma vi invito a non mandarmi i messaggi privati a cui non posso rispondere, soprattutto perché non saprei proprio cosa dirvi. Se ci tenete a me l’unica cosa che vi chiedo è di mandarmi pensieri positivi. Solo questo… Grazie di cuore. vi prego di non chiedermi altro».

«Adoro la mia famiglia», scriveva Valentina nelle sue note autobiografiche. Il nucleo familiare era composto dal marito Eugenio, che lei descriveva come «l'unico in grado di apprezzarmi nella mia globalità anche se ogni tanto protesta per il mio disordine». Sul suo sito web, nella biografia aveva scritto di avere «una bellissima famiglia composta da Eugenio, Eva e Lola (il cane)». E poi «ama cucinare, invitare, mangiare, sperimentare, parlare diversi idiomi, cambiare case, conoscere persone, cose e paesi. È puntualissima e per contro odia aspettare». E suo sito, concludeva così: «Amo la luce del sole. Ne ho bisogno come di bere e mangiare». È il terzo lutto nella fiction di «Il paradiso delle signore» colpita dall'addio di altri due attori e amici. Il 14 marzo era scomparso Pietro Genuardi, 62 anni, l'amatissimo Armando della soap, dopo aver combattuto con coraggio contro una brutta malattia al sangue. Mentre due giorni fa in un post, la sorella Alessandra ha annunciato la morte del fratello Andrea Savorelli, 30 anni, noto per aver fatto parte del cast de «Il Paradiso delle Signore» nel ruolo di Pietro Conti.