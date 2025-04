È morto Andrea Savorelli, 30 anni: era Pietro Conti nella serie «Il Paradiso delle signore»

È morto Andrea Savorelli, giovane attore trentenne, che aveva interpretato Pietro Conti nella serie «Il Paradiso delle Signore». L’annuncio è stato dato sui social dalla sorella Alessandra, informando che il decesso è avvenuto un mese fa (sconosciuta però la causa della morte. «Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia». Così ha scritto Alessandra Savorelli su Instagram. Nei giorni scorsi erano circolati rumors sul decesso dell’attore, ma mai confermati, al punto da pensare che fossero fake news.

Ora, però, il post della sorella dell’attore non lascia più dubbi. Alessandra Savorelli ha condiviso con i follower una carrellata di immagini insieme al fratello. Foto di ieri e di oggi e scambi di messaggi che raccontano perfettamente il loro legame profondo. Ha accompagnato la gallery dalle parole di Henry Scott Holland sulla morte. «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora». Andrea Savorelli era noto per aver interpretato Pietro Conti nella quinta stagione de Il Paradiso della signore, tra il 2020 e il 2021, e aveva anche recitato nell’episodio Quello che sei della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie con Luca Argentero. La notizia della morte di Andrea Savorelli arriva poco tempo dopo l’addio a Pietro Genuardi, altro attore famoso de «Il Paradiso delle signore». Genuardi si è spento il 14 marzo dopo aver combattuto contro una malattia del sangue.