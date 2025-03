Morto il principe del Lussemburgo a 22 anni: Frederik stroncato da una malattia rara

Le sue ultime parole sono state: "Papà, sei orgoglioso di me?"

È morto a soli 22 anni il principe Frederik del Lussemburgo. Nipote del Gran Duca del Lussemburgo, era il figlio più giovane dei principi Robert e Julie di Nassau. Il principe è spirato giovanissimo dopo una decennale battaglia per la vita in seguito alla diagnosi di una malattia quando aveva solo 14 anni, la Polg, malattia dei mitocondri, «una malattia che causa una così vasta serie di sintomi e interessa così tanti organi che rende molto difficile la diagnosi», come spiega il padre il principe Robert annunciando la scomparsa prematura del figlio a Parigi l'1 marzo. Una malattia rara che «non ha alcuna forma di trattamento, tanto meno di cura» aggiunge con amarezza il padre.

«È con il cuore davvero pesante ce mia moglie ed io annunciamo la scomparsa di nostro figlio – ha scritto il principe Robert -. Nostro figlio, il fondatore e direttore creativo della Polg Foundation». Il giovane principe nel 2022 aveva infatti voluto farsi portatore di un messaggio di speranza gettando le basi e guidando fino all’ultimo respiro la fondazione dedicata alla rara malattia che l’aveva colpito ancora teenager e che negli anni aveva compromesso progressivamente il funzionamento dei suoi organi vitali costringendolo nelle ultime apparizioni con la famiglia su una sedia a rotelle. Ma senza fiaccarne lo spirito da combattente.

Tra i sintomi della rara malattia che «nessuno può dire quante persone affligga ogni anno tanto è poco comune, la debolezza, l’epilessia e problemi al fegato. E Frederik ha trovato la forza di dire addio a ciascuno di noi, a suo fratello Alexander a sua sorella Charlotte, ai suoi tre cugini e alla madre che ha speso al suo fianco 15 anni della sua vita».

«Papà sei fiero di me?» Dopo giorni di silenzio negli ultimi tempi della malattia così il giovane Frederik aveva trovato la forza di rivolgere una domanda al padre che oggi ricorda con emozione la forza mostrata dal figlio durante la malattia: in soli tre anni dalla sua costituzione la Polg Foundation ha finanziato con 3,6 milioni di dollari quattro progetti di ricerca sulla malattia «la peggiore di tutte le malattie mitocondriali perché così spietatamente progressiva da attaccare così tanti sistemi del corpo umano con la stessa terribile conclusione», come sintetizza il professore Doug Turnbull, della Newcastle University nel comitato scientifico della Polg Foundation.