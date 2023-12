Morto Lorenzo Riva, lo stilista di Isabella Rossellini e Penélope Cruz

Monza - Lorenzo Riva è morto oggi all'ospedale San Gerardo di Monza, la cittadina brianzola dove era nato nel 1938. A renderlo noto all'Ansa un amico del celebre stilista, che aveva aperto il suo primo atelier a 18 anni. «Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare» il ricordo su facebook del socio e amico Luigi Valietti.

Dedito da sempre all'alta moda e noto per chiudere ogni sfilata con abiti da sposa, Riva nel corso degli anni ha creato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump