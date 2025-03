È morto Richard Chamberlain, il padre Ralph di "Uccelli di rovo" fece scandalo (ma lui era gay)

Waimanalo - È morto all’alba dei 91 anni George Richard Chamberlain. Celebre per il ruolo di protagonista nelle serie televisive «Il dottor Kildare» (1961-1966) e «Uccelli di rovo» (1983), l'attore era nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934 e oggi, 30 marzo 2025, se ne è andato. Già famoso grazie alla serie televisiva «Il dottor Kildare», in cui ha interpretato il protagonista, Richard Chamberlain aveva accresciuto la sua popolarità con «Uccelli di rovo», la storia di un amore proibito, quello tra la giovane Meggie Cleary e il reverendo de Bricassart, ovvero il famigerato padre Ralph (Chamberlain). Trasmesso per la prima volta in Italia su Canale 5 nel 1983 «Uccelli di rovo» ottenne ascolti altissimi, diventando così un vero e proprio cult.

L’attore dagli anni Novanta in poi aveva recitato prevalentemente in film per la televisione e come guest star in serie tv, da «Will & Grace» a «Nip/Tuck». Per quanto riguarda la sua vita privata aveva fatto coming out nel 2003, nella sua autobiografia «Shattered Love»: «Sono riuscito a dire la verità - aveva raccontato nel 2007 a Vanity Fair - solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934. Negli anni ‘40 e ‘50, essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero».