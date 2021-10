Morto Rossano Rubicondi, 49 anni: era il quarto marito di Ivana Trump

È morto Rossano Rubicondi, aveva 49 anni. A darne l'annuncio è stata Simona Ventura su Twitter con un messaggio e una fotografia: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP". Era il quarto marito di Ivana Trump. Cresciuto come modello, aveva raggiunto la notorietà per essere il più longevo fidanzato di Ivana Trump, dopo il divorzio dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: era il suo quarto marito. In Italia aveva partecipato a diversi reality, tra cui L'Isola dei Famosi sotto l'egida di Simona Ventura. In un primo momento non sono state rese note le cause della morte di Rossano Rubicondi.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha reso note le cause della morte di Rossano Rubicondi: "Un cancro alla pelle, un melanoma". Rivela ancora Roberto Alessi: "Eravamo molto amici, anche se ultimamente non ci siamo frequentati perché aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi".

L'uomo era apparso in tv l'ultima volta circa un anno fa, proprio insieme a Ivana Trump. I due si erano collegati da New York nel corso di una puntata di Live - Non è la d'Urso, dando vita a un simpatico siparietto. Rossano Rubicondi è stato uno degli uomini più longevi di Ivana Trump e, nonostante la grande differenza di età e i tanti alti e bassi, il loro rapporto di stima e di complicità reciproca è stato molto duraturo. Erano stati avvistati insieme anche lo scorso aprile, durante un evento a New York.