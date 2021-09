Mostra del Cinema 2021: l'arrivo di Timothée Chalamet e di Kristen Stewart

Uno degli appuntamenti più amati dell'anno, la Mostra del Cinema di Venezia sta facendo sognare cinefili e amanti dei red carpet tutti nello stesso momento. Gli attori più attesi della giornata sono già stati traghettati (su taxi, ovviamente) al Lido di Venezia per solcare il tappeto rosso: il 25enne Timothée Chalamet e l'altrettanto giovane e talentuosa attrice Zendaya per la presentazione (fuori concorso) di "Dune", e Kristen Stewart, sotto i riflettori per il chiacchierato film "Spencer" diretto da Pablo Larrain sulla vita di Lady D.



Timothée Chalamet in Haider Ackermann



L'approdo del giovane attore sull'isola veneziana è recentissimo ed è avvenuto indosasndo un look firmato Haider Ackermann, brand con cui Timothée Chalamet ha un legame molto solido, e che ha scelto per diverse comparse pubbliche di questo calibro. Per la Premièr dello stesso film, la collega Zendaya, invece, ha solcato il red carpet con un meraviglioso look (pensato per lei dallo stylist Law Roach) da sfilata di Valentino Couture, indossato sulla passerella dalla supermodella Mariacarla Boscono per la collezione di Haute Couture Autunno Inverno 2021.



Zendaya in Valentino





Mariacarla Boscono nella sfilata di Valentino Couture FW21

Se l'hype per l'arrivo dei giovani attori protagonisti di "Dune" era alto, lo è ancora di più per quello di Kristen Stewart e per la visione del film "Spencer" in cui l'attrice diventata celebre per l'interpretazione di Bella in Twilight, veste i panni della principessa Lady D. A Venezia si è presentata con un completo firmato Chanel: giacca a maniche lunghe e pantaloncino corto neri con lavorazione bouclé, e decollette nere con tacco di perle.



Kristen Stewart in Chanel



La visione di "Dune" è prevista per le 18.45, mentre "Spencer" di Larrain è stato presentato alle 16. Le recensioni? Davvero promettenti, compresa l'interpretazione di Kristen Stewart, di solito non apprezzata dal pubblico cinefilo che invece per questo film si è dovuto ricredere.