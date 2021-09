Mostra del Cinema, Penelope Cruz sfila in bianco

Venezia - Penelope Cruz è giunta al Lido al fianco del suo storico collega, Antonio Banderas. La Cruz è sbarcata in Italia per presentare 'Competencia oficial', il film di Gastón Duprat e Mariano Cohn. L'attrice si è fatta subito notare per i suoi look all'insegna della raffinatezza. Per ultimo un abito bianco lungo e uno chignon per acconciatura.

Classe 1974, la Cruz - vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2009 per il film Vicky Cristina Barcelona - ha debuttato al cinema quando aveva ancora 17 anni con la pellicola spagnola "Prosciutto prosciutto". Seguiranno "Apri gli occhi" e "La niña dei tuoi sogni". A consacrarla nel 2001 i film "Blow", "Il mandolino del capitano Corelli" e "Vanilla Sky".

Assidua attrice per Pedro Almodóvar, l'attrice ha recitato per il regista in ben 7 dei suoi film.