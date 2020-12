Nancy Brilli e la malattia: ecco cosa è l'endometriosi

Nency Brilli (Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, Roma, 1964) ne parla con serenità ma dolore. Ha sofferto di endometriosi, una patologia che può avere anche gravi ripercussioni psicologiche."Non solo psicologiche, ma anche e soprattutto fisiche - racconta l'attrice-. Il dolore fisico di questa malattia è impossibile da affrontare. La prima cosa è proprio quella di riuscire a gestire tutto questo dolore. Per farvi capire: ogni ciclo mestruale era come un parto. E poi c’erano queste cisti che andavano tolte e che potevano degenerare, com’è successo poi a me. A trent’anni ho avuto un’operazione in seguito alla quale i medici hanno scoperto che soffrivo di endometriosi. Dalle analisi è venuta fuori anche una massa tumorale, per fortuna curabile. Come se non bastasse mi era stato detto chiaro e tondo che non avrei potuto avere figli. È stato un periodo allucinante, tremendo. Poi nel 2000, per miracolo, ho avuto Francesco…".

Francesco è nato dal secondo matrimonio della Brilli con Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi. Nancy racconta la sua maternità come una gravidanza miracolosa che è riuscita a portare a termine nonostante il fatto che secondo i medici era sterile e non avrebbe potuto avere figli.