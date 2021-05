Naomi Campbell, mamma a sorpresa: l'annuncio dell'ex top model su Instagram

Roma, 18 maggio 2021 – Naomi Campbell, l'ex top model spiazza tutti e annuncia, a sorprea di essere diventata mamma, all'età di 51 anni.

Naomi Campbell ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia davvero splendida: pubblicando una dolcissima foto su Instagram, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta all’età di 50 anni.

Una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta.



Naomi Campbell, mamma a sorpresa lo annuncia lei stesa con un post su instagram

Le mani che stringono una nuova vita. O, come ha scritto Naomi Campbell, "una bellissima piccola benedizione", che "mi ha scelto come sua madre". La modella che la rivista People ha inserito tra le 50 donne più belle del mondo, ha pubblicanto un post emozionante sul suo profilo Instagram, dove mostra la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata: "Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita - scrive Naomi - che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande"

La modella non ha fornito dettagli sulla data di nascita e il nome della bimba, nè sulle modalità del concepimento. "Penso tutto il giorno ad avere dei figli ma per il livello raggiunto dalla scienza ora credo di poterlo fare quando voglio", aveva dichiarato nel 2017 all'Evening Standard. Nel post dell'annuncio ha taggato la madre, Valerie Morris, che ha subito comunicato la sua felicità per la nascita della nipote sul social network: Instagram "Sono entusiasta - ha scritto sul social - perchè ho aspettato tanto prima di diventare nonna".

Naomi non aveva lasciato trapelare il minimo indizio, sino a quando non ha deciso di dare l’annuncio su Instagram. Sono tantissimi coloro che si sono congratulati con lei per la nuova arrivata, facendole gli auguri per questa incredibile avventura che ha appena avuto inizio. Nonostante l’età non giocasse a suo favore – tra pochi giorni la Venere Nera spegnerà 51 candeline – e di recente non fosse mai stata avvistata in dolce compagnia, non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio.

In molte occasioni, la Campbell aveva rivelato di voler diventare mamma: “Mi piacerebbe avere figli. Non sottovaluto nulla nella vita, amo i bambini e li amerò sempre” – si leggeva nel 2018 sulle pagine di Vogue Arabia. L’anno prima, la modella aveva invece lasciato intendere al magazine Evening Standard che avrebbe potuto usufruire della scienza per esaudire il suo sogno più grande.