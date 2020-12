Il look natalizio a cui ispirarsi il 25 dicembre

Gli Zen Circus a Natale cantano "Fa' che nonna mi abbia regalato i contanti e non il solito paio di guanti". Questo ritornello è ancora più attuale quest'anno, quando le occasioni per le uscite natalizie sono ridotte a una visita al giorno a parenti o amici per un massimo di due persone. Sono a maggior ragione apprezzati i contanti (anche se ormai non proprio igienici) per darsi ad un po' di shopping natalizio, moderato e disinfettato. Non solo regalini da dare alle persone a cui tenete, ma anche piccoli pensieri per voi così da indossare un po' di spirito natalizio in una giornata inevitabilmente sotto tono rispetto agli anni precedenti.

Se fino al 2019 alla prima decorazione natalizia già iniziavate a cercare il maglione più simpatico, magari in coordinato con cugini o congiunti, per scattare la foto ricordo il 25 dicembre dopo la seconda fetta di panettone (senza canditi), quest'anno forse il desiderio di osservare le solite tradizioni è venuto meno. Se ne possono creare delle altre: molti di noi forse trascorreranno il pranzo di Natale soli, con un congiunto o forse qualcuno di più. Magari lo passerete pure in quarantena in attesa di un tampone che si spera risulterà negativo. Insomma, visto che di tradizionale non ci sarà proprio niente, noi crediamo sia divertente riscrivere anche il dress code del 25 dicembre. Cosa ve ne pare di pranzare in pigiama? Magari sul divano, con tanto di plaid natalizio e Netflix alla mano, alla ricerca di un film o una nuova serie TV con cui distrarsi? Noi vi proponiamo qualche idea di pigiami e accessori natalizi, ma pure di maglioni, per chi resta affezionatissimo alle tradizioni anche nel 2020.

Il maglione con il pinguino





Christmas jumper con pinguino, OVS, 19,95 euro



Spazio alla fantasia e nessuna inibizione quando si tratta di scegliere il maglione natalizio. Tezenis e OVS come ogni anno si danno un bel da fare per inventare nuove stampe con pinguini, orsi polari, ghiaccioli e stelle di Natale. Noi abbiamo selezionato i pullover più simpatici e ve li proponiamo nella gallery a inizio articolo. Quello che preferiamo però è il modello OVS rappresentato nella foto: un maglione candido come la neve che quest'anno non vedremo in molti, un tenero pinguino sui pattini con tanto di cappellino e pon pon. Molto carino anche questo modello di colore rosso con un orsetto jacquard sul davanti: disegnato dalla cantante Elodie per OVS, il ricavato del maglione sarà devoluto a Save the Children. Gli spunti in generale sono molti, dal "Santa's Helper" di Philosophy di Lorenzo Serafini al "Santa Claus" di Mc2 Saintbarth. A voi la scelta.

Il pigiama con gli gnomi





Pigiama lungo con stampa gnomi, Tezenis, 25,99 euro



Torniamo per un attimo alla proposta di trascorrere il Natale in pigiama. Per quelli meno tradizionalisti potrà sembrare un'opzione piuttosto valida. Moltissimi brand si danno da fare per diffondere un po' di spirito natalizio anche sotto il piumone. Come Tezenis che quest'anno ha sbrigliato la fantasia e ha proposto pigiami per tutti i gusti, avviando una collaborazione con Coca Cola, ma anche con Disney e la sua topolina Minnie. Altri personaggi sono stati avvistati sui pantaloni e i top dei loro pigiami, come questi gnomi, i "ragazzacci" del Natale. Se avete gusti più semplici e non amate troppi fronzoli quando si tratta di dormire (o gustare il branzino in crosta di sale, si intende), Intimissimi ha delle proposte più sobrie. Come questo pigiama di seta che nasce come modello maschile, ma in realtà è talmente classico che poco importa se decidete di scombinare le regole. L'avevamo già imparato qui. Questo è pure personalizzabile con una cucitura ad hoc. Un regalo davvero prezioso!

I calzini innevati



Calzini Christmas con stampa, Balenciaga, 85 euro



Concedeteci un po' di trash per concludere l'outfit natalizio: non potevano mancare i calzini a tema. Perfetti come regalo natalizio, saranno non poco divertenti abbinati alle vostre friulane di velluto bordeaux. Cosa ne pensate di questo paio proposto di Balenciaga? Crediamo siano così improbabili da essere assolutamente adatti al pranzo del 25. Il premio per miglior calzino 2020 però va a questo modello di Tezenis che si autodichiara il "peggior regalo di sempre". In fin dei conti questo Natale sarà bello prendersi meno sul serio, cominciando dai calzini. Un comodo e confortevole Natale a tutti voi!