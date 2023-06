Navi da sogno, alle Eolie lo yacht Dream

Eolie - Alle Isole Eolie arrivano mega-yacht, grandi velieri e navi da crociera. A Lipari, nel mar colore piscina davanti alle bianche cave di pomice, si è ormeggiato Dream, di 107 metri. Appartiene al 40enne brasiliano co-fondatore di Facebook Luiz Saverin. Diciotto cabine con diciotto bagni per 36 ospiti, una piscina olimpionica con bar, 400 metri quadrati di salone con tanto di cinema, ben sei lavanderie. E, ancora un dive center di 42 metri quadrati con dodici portelloni sul mare per le immersioni. E non poteva mancare l’elicottero a bordo. C’è anche lo yacht Antalis di 50 metri. È stato varato dai prestigiosi Cantieri Baglietto. Un piccolo gioiello di efficienza per un grande gioiello di stile e design: in acciaio, alluminio e vetroresina, infatti, è il frutto di una stretta collaborazione fra prestigiosi nomi della nautica e si è subito distinta per la particolare silhouette esterna di Giugiaro Design, caratterizzata da tre ponti e mezzo, che ha dettato un vero e proprio stile.

A Panarea, vicino agli isolotti che guardano l’isola, si è ormeggiato Arcadia di 50 metri. Si caratterizza per l’ampiezza degli spazi interni ed esterni, disegnati, realizzati e arredati nella più totale continuità tra loro per regalare un senso di accoglienza, trasparenza e connessione con il mare autentico e profondo. Il layout con sei cabine prevede spazi all’insegna della convivialità, ampio uso di pannelli solari, finestre up&down e soluzioni ad altissimo livello tecnico che invitano a beneficiare al massimo della brezza marina anche nelle aree conviviali interne per una vera esperienza di benessere. A Lipari, vicino al castello ed al palazzo comunale, vengono ammirati i velieri più grandi al mondo. Il Royal Clipper è giunto da Taormina e dopo una giornata di sosta è ripartito per Gaeta. Cinque alberi, fa parte della compagnia Star Clippers. Fino al suo varo, avvenuto nel 2000, il più grande veliero della storia era la nave mercantile tedesca Preussen, operativa dal 1902 al 1910, da cui Robert McFarlane ha tratto ispirazione per il design di Royal Clipper. Nel 2001 quest'ultima è stata ufficialmente dichiarata il veliero a vele quadre più grande del mondo. Ospita 227 turisti, è dotato di una delle sale da pranzo più raffinate in mare, grazie alla sua disposizione su tre livelli e alla sua cucina internazionale. Il ponte aperto di ben 1.760 metri e le tre piscine creano un ambiente esterno straordinariamente spazioso. Si possono anche raggiungere i nidi di corvo in cima agli alberi della nave.

Anche Sea Cloud è tra i velieri più grandi al mondo. Costruito nel 1931 a Kiel, su richiesta di un broker di Wall Street, con i suoi quattro alberi maestri che superano i 50 metri d’altezza e 29 vele di oltre 3000 metri quadrati, è oggi il più antico e affascinante dei velieri adibiti a charter. Ai suoi ospiti offre 32 cabine di cui 10 con arredi e decorazioni originali, con caminetti decorati, letti a baldacchino e mobili pregiati, legni pregiati e ottoni costantemente lucidati. Una nave da crociere a 5 stelle, per passeggeri che amano le tradizioni e il romantico charme dei leggendari velieri. Lungo 110 metri, il quattro alberi può ospitare una settantina di passeggeri, assistiti da 60 membri di equipaggio, che spinti dal vento navigano nelle più belle acque del mondo. In rada a Lipari la nave da crociera Seadream II. Bandiera Bahamas, 4 mila 333 di stazza lorda, trasporta 100 turisti. È giunta da Amalfi.